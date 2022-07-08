Schalke 04, Ozan Kabak'ı takımda düşünmüyor

08 Temmuz 2022 Cuma, 23:22

Geçen sezon Bundesliga 2'yi lider tamamlayarak yeniden Bundesliga'ya dönen Schalke 04'te Ozan Kabak ve Amine Harit ikilisi gözden çıkarıldı.

NTV Spor'un Bild'den aktardığına göre; 7 Temmuz günü kulübe dönen iki oyuncuya da kulüp bulmaları yönünde bildiri yapıldı. Haberde, Schalke 04’ün maaş yükünü azaltmak için iki oyuncudan da vazgeçtiği belirtildi.

PREMIER LİG'E KİRALANMIŞTI

Ozan Kabak ve Amine Harit, teknik direktör Frank Kramer ile tanıştı ancak sportif direktör Rouven Schröder, iki oyuncuya da kulüpte geleceklerinin olmadığını bildirdi.

22 yaşındaki Ozan Kabak son iki sezonda, önce Liverpool ardından da Norwich City'e kiralanmıştı.

Milli oyuncu geçtiğimiz sezon Norwich City formasıyla 13 maçta mücadele etti.