Ozan Kabak, Hoffenheim yolcusu
Schalke 04'te top koşturan Ozan Kabak, Alman ekibi Hoffenheim'a transfer oluyor. Kabak'ın kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atması bekleniyor.
Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan milli oyuncu Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oluyor.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Hoffenheim, Ozan Kabak'ın transferi konusunda Schalke ile her konuda anlaştı.
Alman kulübünün Schalke'ye bu transfer için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Ayrıca, anlaşmada sonraki satıştan pay ve bonuslar da yer alıyor.
Milli yıldız, 2019-20 yılında Galatasaray'dan Alman ekibi Stuttgart'a 11 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.
Stuttgart'tan Schalke'ye 15 milyon Euro bonservisle geçen Ozan Kabak son olarak Norwich'te kiralık olarak forma giydi.
Video Haberler
- İstanbul'da 'suikast hazırlığı' iddiası
- İşte 'casusların' ilk görüntüleri...
- Yol kesip havaya ateş açtılar
- 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde kaza: Alev alev yandı
- Marmaray'da panik: Birbirlerine girdiler
- Şişli'deki şüpheli ölümde yeni gelişme
- Altılı masa ve HDP açıklaması
- CHP Diyarbakır İl Başkanlığı’na atanan kayyuma protesto
- 'Öneriyoruz' dedi ve çağrı yaptı
- MSB'den 3 bölümlük Kıbrıs Barış Harekâtı belgeseli
En Çok Okunan Haberler
-
- Balıkesir'de 4.6'lık deprem
- Danıştay'dan ‘TSK’de türban’ kararı
- Cumhurbaşkanlığı adayı açıklaması
- Erdoğan'ın KYK videosu Türkiye'nin gündemine oturdu
- Erdoğan’ın tercümanından Kılıçdaroğlu’na suç duyurusu
- Reuters'ın anketinde 'seçim' ayrıntısı
- Yandaş Cem Küçük, Birce Akalay'ı hedef aldı!
- AYM'den 'Millet İttifakı' kararı
- 'Ne ar kaldı ne devlet namusu!'
- Diyanet değil ticaret işleri!