Ozan Kabak, Hoffenheim yolcusu

22 Temmuz 2022 Cuma, 14:58

Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan milli oyuncu Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oluyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Hoffenheim, Ozan Kabak'ın transferi konusunda Schalke ile her konuda anlaştı.

Alman kulübünün Schalke'ye bu transfer için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Ayrıca, anlaşmada sonraki satıştan pay ve bonuslar da yer alıyor.

Milli yıldız, 2019-20 yılında Galatasaray'dan Alman ekibi Stuttgart'a 11 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Stuttgart'tan Schalke'ye 15 milyon Euro bonservisle geçen Ozan Kabak son olarak Norwich'te kiralık olarak forma giydi.