Ozan Kabak, Hoffenheim yolcusu

Schalke 04'te top koşturan Ozan Kabak, Alman ekibi Hoffenheim'a transfer oluyor. Kabak'ın kısa süre içinde sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atması bekleniyor.

cumhuriyet.com.tr
22 Temmuz 2022 Cuma, 14:58
Ozan Kabak, Hoffenheim yolcusu
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Adı Galatasaray ve Beşiktaş ile de anılan milli oyuncu Ozan Kabak'ın yeni adresi belli oluyor.

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre Hoffenheim, Ozan Kabak'ın transferi konusunda Schalke ile her konuda anlaştı.

Alman kulübünün Schalke'ye bu transfer için 7 milyon Euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Ayrıca, anlaşmada sonraki satıştan pay ve bonuslar da yer alıyor.

Milli yıldız, 2019-20 yılında Galatasaray'dan Alman ekibi Stuttgart'a 11 milyon Euro karşılığında transfer olmuştu.

Stuttgart'tan Schalke'ye 15 milyon Euro bonservisle geçen Ozan Kabak son olarak Norwich'te kiralık olarak forma giydi.


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