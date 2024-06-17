Höjbjerg'in menajerinden transfer açıklaması

Yayınlanma: 17.06.2024 - 20:44

Güncelleme: 17.06.2024 - 20:44

Tottenham Hotspur'da son sezonuna girecek olan Pierre-Emile Höjbjerg, Londra ekibinden ayrılmaya karar verdi.

Menajer Ange Postecoglou'nun sistemine uymayan tecrübeli oyuncu yeni sezon öncesi farklı bir takımda oynamak istediğini belirtti. Avustralyalı menajer, Danimarkalı oyuncunun ayrılma isteğine onay verdi.

"MOURINHO VE CONTE GİBİ..."

Pierre-Emile Höjbjerg'in menajeri Luca Puccinelli, Fabrizio Romano'ya transfer hakkında açıklamalarda bulundu.

Puccinelli, 28 yaşındaki oyuncunun Danimarka Milli Takımı'nda oynaması nedeniyle hangi takım ile anlaşacaklarına Avrupa Şampiyonası'ndan sonra karar vereceklerini söyledi.

"Pierre Jöjbjerg çok tecrübeli bir oyuncu. Mourinho ve Conte gibi hocalarla çok iyi sezonlar geçirdi. Milli Takım'da da önemli bir lider. Oun gibi bir oyuncu projeye odaklı, hırslı bir kulüpte oynamak ister. Sadece gü.lü bir oyuncu değil ayrıca her yıl bir şeyler başarmak isteyen bir karaktere sahip. Pierre baskıyla başa çıkabilen biri. Bana her yıl kupalar kazanmanın hayalini kurduğunu söylüyor. Bize ulaşan isteklere bakıyorum. Avrupa Şampiyonası'dan sonra seçeneklerimizi analiz edip yeni sezon için kararımızı vereceğiz."