Hollanda basını Türkiye-Cebelitarık maçını manşetlere taşıdı

15 Kasım 2021 Pazartesi, 12:05

Hollanda Milli Takımı'nın Karadağ ile 2-2 berabere kalması, Türkiye'nin de yer aldığı 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'nda bütün hesapları alt üst etti.

BBC'nin haberine göre, Podgorica'daki maçta son 10 dakikada yediği 2 golle Katar'daki finallere doğrudan katılma şansını son maça bırakan Hollanda, Norveç'in kendi sahasında Letonya ile golsüz berabere kalmasından memnun.

Hollanda medyası, Letonya'nın Norveç beraberliği ile "Portakallar'a büyük destek sağladığı görüşünde.

Ancak Hollanda basınına göre, son maçta Karadağ'ı yenmesi durumunda Türkiye'nin G grubunu lider tamamlayarak, doğrudan finallere gitme olasılığı doğdu.

Covid önlemleri nedeniyle Salı günü Rotterdam'da Norveç'le oynayacağı karşılaşmaya seyircisi desteği olmadan çıkacak olan Portakallar'ın en büyük endişesi, bu maçı kaybetmesi ve Türkiye'nin Karadağ'ı yenerek gruptan birinci çıkması.

HER ŞEY İYİ BAŞLADI, KÖTÜ BİTTİ

Aslında Cumartesi akşamı Luis van Gaal ve Hollanda Milli Takımı için her şey tam da istedikleri gibi başladı.

Norveç'in Letonya ile 0 - 0 berabere kalması, Karadağ karşısında uzun süre 2-0 önde oynayan Hollanda için gecenin en güzel sürprizi oldu. Maçtan galip ayrılması durumunda, doğrudan Dünya Kupası finallerine katılması kesinleşecekti.

Norveç maçını cep telefonundaki canlı skor uygulamasından takip eden Hollanda Milli Takımı Teknik Direktörü van Gaal, rakibinin berabere kalması nedeniyle soyunma odasına sevinçle gitti.

Takımının ilk yarıyı 1-0 önde kapatmasının verdiği güvenle önce Luis van Gaal ardından da takım oyuncuları tezahürata başladı.

Hollanda, 54. dakikada Memphis Depay'ın penaltı golüyle durumu 2 - 0 yaptı. Van Gaal ve Hollandalı oyuncular, artık Katar için hiçbir engel kalmadığından iyice emindi.

Ancak 82. dakikada Vukotiç, 86'da da Vujnoviç'in ayağından 2 gol kazanan Karadağ, skoru 2-2'ye getirdi. Hollanda, ummadığı sonuç karşısında şoka uğrarken, G grubunda da bütün hesaplar karıştı.

'TEMBELLİĞİN CEZASI'

Hollanda'da yayımlanan De Volkskrant gazetesi, Podgorica'daki hataların Portakallar'ı tehlikeli bir duruma soktuğunu belirterek, sonucu, "tembelliğin cezası" olarak değerlendirdi.

Gazete, kötü savunma ve yanlış oyuncu değişikliklerinin, Hollanda'nın 2-0 önde olduğu maçı berabere bitirmesine yol açtığını kaydetti.

Volkskrant'a göre, Salı günü Rotterdam'da Hollanda'nın Norveç'e yenilmesi durumunda Türkiye'nin G grubunu lider tamamlayarak, Dünya Kupası finallerine doğrudan gidebileceğini vurguladı.

Voetbal International dergisi de, Hollanda'nın büyük avantaj kaçırdığını ve kendisini zora soktuğunu kaydederek, "Hırpalanmış Karadağ, 'dünya gücü'ne karşı 'tarihi sonucu' kutluyor" başlığını kullandı.

Derginin internet sitesinde, futbolcuların, 2-2'lik skora ilişkin yorumlarına da yer verildi. Depay'ın, "Bu çok aptalca" sözleri öne çıkarıldı.

Voetbal International'a göre, Salı günü Norveç karşısında alınacak bir beraberlik Hollanda'ya yeterli olacak. Ama eğer "kıyamet senaryosu" gerçekleşir de Hollanda kaybederse ve Türkiye Karadağ'ı yenerse, bu durumda Portakallar 3. sıraya gerileyecek. Bu da Türkiye'nin doğrudan finaller katılmasını, Norveç'in de play-off oynamasını sağlayacak.

'PORTAKALLAR İÇİN FİYASKO'

AD gazetesine göre de, Karadağ'daki sonuç, "Portakallar için fiyasko" oldu. Gazete, "doğrudan Dünya Kupası finalleri bileti, şimdilik Hollanda'nın parmaklarının arasından kayıp gitti" başlığını kullandı.

AD, "Norveç ile 0-0 berabere kalan Letonya, Hollanda'ya yardım etti" başlıklı haberinde de, Cebelitarık'ı 6-0 yenen Türkiye'nin, gol averajıyla 2. sıraya yükseldiğini vurguladı.

Gazeteye göre Türkiye, bu galibiyetle play-off oynama şansını yeniden elde etti.

'DÜNYA KUPASI BİLETİNİ BALKANLAR'DA FIRLATIP ATTI'

Haber portalı Nu.nl, Hollanda'nın Salı günü Norveç karşısında alacağı 1 puanın, Dünya Kupası finalleri için yeterli olacağını belirterek, "Ancak Hollanda kaybederse, elindeki her şeyi yitirir. Türkiye, Karadağ'da kazanırsa, Portakallar 3. olacak ve Katar'daki finallere girme şansını kaybedecek" yorumunu yaptı.

De Telegraaf gazetesi, Hollanda'nın kendi hatası sonucu, doğrudan finallere gitme şansını teptiğini yazdı.

Gazete, "bugüne kadar kolay ilerleyen Hollanda'nın, Balkanlar'da Dünya Kupası biletini fırlatıp attığını" belirtti.

Telegraaf'a göre, Van Gaal'ın takımının Salı günü Rotterdam'da Norveç'e karşı hata yapma şansı artık yok.

Alınacak yenilgi ve Türkiye'nin Podgorica'da Karadağ'ı yenmesi, Hollanda'nın Dünya Kupası elemelerindeki sonu olacak.

Gazete, bu nedenle Norveç ile seyircisiz oynanacak maçtan mutlaka puan alınması gerektiğini vurguladı.

De Telegraaf, Teknik Direktör van Gaal'ın, "Bu sonuç açıklanamaz" sözlerini başlığa taşıdığı haberinde de, deneyimli çalıştırıcının, "2-0 öndesin ve yine de top oynamak zorundasın. Portakallar bunu başaramadı. Büyük bir fırsatı kaçırdık" açıklamasına yer verdi.

HER ŞEY SALI GÜNÜ BELLİ OLACAK

Kamu yayıncısı NOS da, "Dünya Kupası finallerine doğrudan katılma biletinin, Hollanda'nın parmaklarının arasından kayıp gitiiğine" vurgu yaptı.

Norveç ve Hollanda'nın sürpriz beraberliğinden sonra Türkiye'nin grupta 2. sıraya yükseldiğini belirten NOS'a göre, Salı günü her şey, Portakallar'ın ortaya koyacağı performansa bağlı.

NOS, skor nedeniyle eleştirilen Teknik Direkör van Gaal'ın, maç sonu açıklamasını da aktardı. Hollandalı çalıştırıcı, "Tamam, benim hatam. Değişiklikler yaptım ve bu değişiklikler de iyi değildi. Anlaştığımız gibi oynamadığımızı açıklamaya çalıştım" dedi.

OLASI SENARYOLAR NELER?

Salı günü oynanacak grubun son maçlarında Türkiye, Letonya'ya konuk olacak. TSİ 22.45'te başlayacak maç başkent Podgorica'da oynanacak. Maçın hakemi ise Almanya Futbol Federasyonu'ndan Daniel Siebert. Jan Seidel ve Christian Gittelmann da Siebert'in yardımcılık görevlerini üstlenecek.

Grubun diğer kritik maçında ise Hollanda evinde Norveç'i konuk edecek. Bu maçın da başlama saati TSİ 22.45.

Eleme gruplarını birinci bitiren takımlar doğrudan Dünya Kupası bileti alıyor. İkinci bitiren takımlar ise play-off oynuyor.

Türkiye, Karadağ'ı yenmesi durumunda; Hollanda Norveç karşısında galibiyetle ayrılırsa Türkiye grubu ikinci sırada bitirecek.

Türkiye, Karadağ'ı yener, Norveç de Hollanda'yı yenerse grupta ilk iki sırayı averaj belirleyecek. Türkiye şu anda +1 gol averajıyla Norveç'in bir adım önünde. Averaj, hem Norveç'in hem de Türkiye'nin rakipleri karşısında yenilmesi durumunda da kritik olacak.

Hollanda ise Norveç karşısında beraberlik alır ve Türkiye de Karadağ'da galip gelirse; Türkiye ve Hollanda aynı puanda oluyor. Ama bu durumda ise Türkiye'nin birincilik şansı çok düşük. Hollanda'nın +13 gollük averaj avantajı bulunuyor. Bu kolay kapatılacak bir fark değil. Ancak Türkiye bu senaryoda ikinciliği garantileyip play-off'lara gidiyor.

Türkiye de Hollanda da galip gelirse; grubu Hollanda birinci, Türkiye ise ikinci sırada bitiriyor.

PLAY-OFF

2022 FIFA Dünya Kupası'na Avrupa kıtasından 13 takım katılacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, finallere doğrudan katılıyor.

Play-off turu maçlarında, elemelerde gruplarını ikinci sırada tamamlayan 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek 2 takım yer alacak.

Gruplarını ikinci sırada tamamlayanlardan en fazla puana sahip 6 takım, play-off turu için çekilecek kuraya seribaşı olarak katılacak.

12 takım play-off turunda üç gruba ayrılacak. 24-29 Mart tarihlerinde oynanacak yarı final ve final maçlarını kazanan üç takım da Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak.

Katar'ın ev sahipliği yapacağı 2022 Dünya Kupası, bugüne kadarki turnuvaların aksine yazın düzenlenmeyecek.

32 takımlı turnuvanın açılış maçı 21 Kasım, final maçı ise 18 Aralık 2022'de oynanacak.