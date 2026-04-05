Hollanda'da üst üste üçüncü kez şampiyon PSV Eindhoven!

Hollanda Eredivisie'de PSV, 2025-2026 sezonunda şampiyonluğunu resmen ilan etti. Feyenoord'un FC Volendam deplasmanında puan kaybetmesiyle birlikte Eindhoven temsilcisi bitime haftalar kala mutlu sona ulaştı.

PSV, bir gün önce Utrecht karşısında aldığı 4-3'lük galibiyetle şampiyonluğu büyük ölçüde garantilemişti. Averajda rakibine büyük üstünlük kuran kırmızı-beyazlılar (+42), Feyenoord'un (+21) puan kaybıyla birlikte matematiksel olarak da zirveyi garantiledi.

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Teknik direktör Peter Bosz yönetimindeki PSV, kulüp tarihindeki 27. lig şampiyonluğunu elde etti. Eindhoven ekibi ayrıca 2007'den sonra ilk kez ve tarihindeki üçüncü kez üst üste üç sezon şampiyon olma başarısı gösterdi.

Bu sonuçla birlikte PSV, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üst üste dördüncü kez katılma hakkı kazandı.