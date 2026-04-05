Hollanda'da üst üste üçüncü kez şampiyon PSV Eindhoven!

5.04.2026 17:50:00
Peter Bosz yönetimindeki PSV Eindhoven, Feyenoord'un puan kaybetmesi ile birlikte Hollanda 1. Futbol Ligi'nde (Eredivisie) şampiyonluğunu ilan etti.

Hollanda Eredivisie'de PSV, 2025-2026 sezonunda şampiyonluğunu resmen ilan etti. Feyenoord'un FC Volendam deplasmanında puan kaybetmesiyle birlikte Eindhoven temsilcisi bitime haftalar kala mutlu sona ulaştı.

PSV, bir gün önce Utrecht karşısında aldığı 4-3'lük galibiyetle şampiyonluğu büyük ölçüde garantilemişti. Averajda rakibine büyük üstünlük kuran kırmızı-beyazlılar (+42), Feyenoord'un (+21) puan kaybıyla birlikte matematiksel olarak da zirveyi garantiledi. 

ÜST ÜSTE ÜÇÜNCÜ ŞAMPİYONLUK

Teknik direktör Peter Bosz yönetimindeki PSV, kulüp tarihindeki 27. lig şampiyonluğunu elde etti. Eindhoven ekibi ayrıca 2007'den sonra ilk kez ve tarihindeki üçüncü kez üst üste üç sezon şampiyon olma başarısı gösterdi.

Bu sonuçla birlikte PSV, gelecek sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'ne üst üste dördüncü kez katılma hakkı kazandı.

İlgili Haberler

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: PSV'nin Joey Veerman kararı resmen açıklandı!
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: PSV'nin Joey Veerman kararı resmen açıklandı! PSV Eindhoven, transferde adı Fenerbahçe ile anılan Hollandalı oyuncu Joey Veerman'ın takımda kalacağını duyurdu.
PSV Eindhoven şampiyonluğa koşuyor: Puan farkı 17...
PSV Eindhoven şampiyonluğa koşuyor: Puan farkı 17... PSV Eindhoven, Hollanda 1. Futbol Ligi'nin (Eredivisie) 22. haftasında deplasmanda karşılaştığı Groningen'i 2-1 mağlup etti.
Fenerbahçe ile anılıyordu: PSV'den Joey Veerman açıklaması!
Fenerbahçe ile anılıyordu: PSV'den Joey Veerman açıklaması! Utrecht'i deplasmanda 2-1 mağlup eden PSV Eindhoven'da teknik direktör Peter Bosz, transferde adı Fenerbahçe ile anılan Joey Veerman hakkında görüşlerini aktardı.