Hollanda GP'de pole pozisyonu Oscar Piastri'nin

30.08.2025 17:21:00
Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yapılacak sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'sine, McLaren pilotu Oscar Piastri ilk sıradan başlayacak.

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda yapılacak sezonun 15. yarışı Hollanda Grand Prix'sinin sıralama turları sona erdi.

McLaren'in Avustralyalı pilotu Oscar Piastri, 1. sırayı elde ederek pole pozisyonunun sahibi oldu.

Takım arkadaşı Lando Norris, Piastri'nin sadece 0.012 saniye gerisinde ikinci sırayı aldı.

Red Bull'un yıldız ismi Max Verstappen ise liderin 0.263 saniye arkasında kalarak üçüncü oldu.

Sıralamanın dikkat çeken diğer isimlerinden Isack Hadjar (Racing Bulls) dördüncü sırada yer alırken, George Russell (Mercedes) beşinci sırayı aldı.

Bu sonuçla McLaren, Hollanda GP'sine ilk iki sıradan başlama avantajını yakaladı.

