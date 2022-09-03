Hollanda Ligi'nde Ajax, Cambuur'u 4 golle geçti!
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) Ajax, kendi sahasında ağırladığı Cambuur'u 4-0 mağlup etti.
Eredivisie'nin 5. haftasında Alfred Schreuder'in ekibi Ajax ile Henk de Jong'un yönetimindeki Cambuur karşı karşıya geldi.
Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Ajax 4-0 kazanırken goller; 35 ve 40. dakikalarda Steven Bergwijn, 53. dakikada Devyne Resnch ve 64. dakikada Muhammed Kudus kaydetti.
Ev sahibi ekip Ajax'ta forma giyen Türk futbolcu Ahmetcan Kaplan, maçı yedek kulübesinde tamamladı.
Bu sonuçla beraber Ajax puanını 15'e yükseltirken, Cambuur 4 puanda kaldı. Ligin bir sonraki haftasında Ajax evinde Heerenveen'i konuk ederken, Cambuur kendi sahasında Groningen ile karşılaşacak.
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