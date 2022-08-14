Hollanda Ligi'nde PSV, Go Ahead Eagles'ı farklı yendi!
Hollanda Birinci Futbol Ligi'nde (Eredivisie) PSV Eindhoven, deplasmanda karşılaştığı Go Ahead Eagles'ı 5-2'lik skorla geçti.
Hollanda Eredivisie'nin ikinci haftasında Rene Hake'nin çalıştırdığı Go Ahead Eagles ile Ruud van Nistelrooy'un ekibi PSV Eindhoven kozlarını paylaştı.
De Adelaarshorst'ta oynanan mücadeleyi konuk ekip PSV 5-2 kazanırken goller; 3. dakikada Luuk de Jong, 45+3 ve 76. dakikalarda Xavi Simons, 45+10'da Armando Obispo ve 89. dakikada Joey Veerman'ın ayağından geldi. Ev sahibi Go Ahead Eagles'ta ise 14. dakikada Isac Lidberg ve 80. dakikada Oliver Edvardsen'in attığı goller mağlubiyete engel olamazken, 32. dakikada Mats Deijl kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla beraber PSV sezona 2'de 2 ile başlarken Go Ahead Eagles iki maçın sonunda puanla tanışamamış oldu. Ligin bir sonraki maç haftasında PSV Eindhoven, Excelsior deplasmanına çıkarken Go Ahead Eagles, Groningen'e konuk olacak.
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