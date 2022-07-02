Luuk de Jong, PSV ile anlaştı!
Süper Lig ekibi Beşiktaş'ın transfer gündemine gelen Luuk de Jong'un yeni adresi belli oldu. Golcü futbolcu, eski takımına dönecek.
Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ile adı anılan isimlerden biri de Luuk de Jong oldu. Geçen sezonu Barcelona'da geçiren Hollandalı golcü, ülkesine geri dönecek.
PSV, LUUK DE JONG İLE ANLAŞTI
Bonservisi Sevilla'da bulunan Luuk de Jong, ülkesinin takımlarından PSV Eindhoven'a transfer olacak. Kulüpten yapılan açıklamada tecrübeli ismin sağlık kontrolünden de geçtiği ifade edildi.
PSV'den yapılan açıklamada, "PSV, Luuk de Jong'un gelişine çok yakın. 31 yaşındaki forvet bugün Eindhoven'daydı ve şimdi de kulüp tarafından sağlık kontrollerinden geçti. Kulübü Sevilla ile müzakereler son zamanlarda hız kazandı. Kulüpler ve oyuncu arasındaki sözleşme görüşmeleri son aşamada" ifadelerine yer verildi.
ÇEBİ'NİN LİSTESİNDEYDİ
2014-2019 yılları arasında Hollanda ekibinin formasını giyen futbolcu, transferin tamamlanması ile eski takımına geri dönmüş olacak. Hatırlanacağı üzere daha önce Beşiktaş'ta Erdal Torunoğulları döneminde futbolcu ile görüşmeler yapılmıştı. Luuk de Jong geçen sezon Barcelona'da 29 maçta 937 dakika süre aldı ve 7 gol attı. Başkan Çebi'nin kurmaylarına bu futbolcuyu yakın zamanda önerdiği de iddia edilmişti.
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