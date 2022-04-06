Hollanda Milli Futbol Takımı'nda ikinci Koeman dönemi
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu'nun yaptığı açıklamaya göre, Ronald Koeman ile milli takım teknik direktörlüğü için anlaşma sağlandı. Yapılan açıklamada, Koeman ile 2026 FIFA Dünya Kupası'na kadar sözleşme imzalandığı belirtildi.
Hollanda Kraliyet Futbol Federasyonu (KNVB), milli takım teknik direktörlüğü için Ronald Koeman ile yeniden sözleşme imzaladı.
KNVB'den yapılan açıklamada, 59 yaşındaki Koeman ile 2023 yılından itibaren 2026 FIFA Dünya Kupası'na kadar anlaşma sağlandığı duyuruldu.
Bu yıl sonuna kadar sözleşmesi bulunan Louis van Gaal'ın Katar'da düzenlenecek 2022 FIFA Dünya Kupası'nda milli takımın başında olacağı belirtildi.
Dünya Kupası'nın ardından Koeman'ın van Gaal'dan görevi devralacağı kaydedildi.
En son Barcelona'nın teknik direktörlüğünü yapan Koeman, kariyerinde Vitesse, Ajax, Benfica, PSV, Valencia, AZ Alkmaar, Feyenoord, Southampton ve Everton'ı çalıştırdı. Koeman, 1998 FIFA Dünya Kupası'nda dördüncü olan Hollanda Milli Takımı'nın teknik direktörü Guus Hiddink'in yardımcılığını yaptı.
Futbolculuk kariyerinde ise Groningen, Ajax, PSV, Barcelona ve Feyenoord takımlarında oynayan Koeman, Hollanda Milli Takımı ile 1988 Avrupa Şampiyonası'nda mutlu sona ulaştı.
Koeman, 2018-2020 yılları arasında Hollanda Milli Takımı'nda teknik direktörlük yapmıştı.
Van Gaal, iki gün önce bir televizyon programında prostat kanserine yakalandığını açıklamıştı.
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