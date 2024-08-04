Hollanda Süper Kupası'nda müthiş düello: Şampiyon Feyenoord!

Yayınlanma: 04.08.2024 - 22:51

Güncelleme: 04.08.2024 - 22:51

Hollanda Süper Kupası Johan Cruyff Shield'da PSV Eindhoven ile Feyenoord karşı karşıya geldi. Eindhoven Philips Stadyumu'nda oynanan maçı penaltılar sonucunda Feyenoord kazandı.

PSV, 9. dakikada Noa Lang'ın golüyle öne geçti. Feyenoord, 29. dakikada Santiago Gimenez'in penaltı golüyle skoru eşitledi. Gimenez, 33. dakikada asisti yaptı ve Bart Nieuwkoop takımını öne geçirdi.

Tecrübeli golcü Luuk de Jong, 48. dakikada skora dengeyi getirdi. Santiago Gimenez, 54. dakikada 2. kez penaltı noktasına geldi ve hata yapmadan skoru 3-2'ye getirdi.

PENALTILAR KAZANANI BELİRLEDİ

PSV, 65. dakikada Guus Til'in golüyle yine skoru eşitledi. Feyenoord, 72. dakikada Antoni Milambo'nun golüyle maçta 3. kez öne geçti.

Luuk de Jong, 80. dakikada penaltı vuruşuyla skoru 4-4'e getirdi.

Normal süresinde 3 penaltı atılan mücadelede kupanın sahibini penaltı atışları belirledi. Feyenoord 4'te 4 yaparken, PSV'de Johan Bakayoko ve Guus Til penaltı atışlarından faydalanamadı.