Yayınlanma: 06.07.2024 - 21:22

Güncelleme: 06.07.2024 - 21:22

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek finalinde bu akşam Hollanda ile karşılaşacak. A Milli Takım'ın EURO 2024 çeyrek finalinde oynayacağı Hollanda maçı öncesinde taraftarlar meydanlarda toplandı. Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma öncesinde Türk taraftarlar Berlin sokaklarını adeta kırmızı-beyaza boyadı. Peki, Hollanda - Türkiye çeyrek final maçı saat kaçta? EURO 2024 Türkiye - Hollanda hangi kanalda? Türkiye - Hollanda maçı nasıl izlenir?

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI SAAT KAÇTA?

Hollanda-Türkiye maçı Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda Türkiye saati ile 22.00’de başlayacak.

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI HAKEMİ KİM?

Hollanda ile Türkiye arasındaki karşılaşmada, Fransız hakem Clement Turpin düdük çalacak.

Turpin'in yardımcılıklarını aynı ülkeden Nicolas Danos ve Benjamin Pages yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer olacak.

HOLLANDA-TÜRKİYE MAÇI HANGİ KANALDA?

Hollanda ile Türkiye maçı TRT 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

TRT 1 FREKANS AYARI NASIL YAPILIR?

Kurulum menüsüne giriş yapan izleyiciler, tek kanal arama menüsüne giriş yaparak uydu alanına “ "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket “ seçerek şebekede ara kısmını açık duruma getiriyor.

İkinci bir yöntem olarak TRT 1 frekans güncellemesi manuel olarak kumanda üzerinden gerçekleştirebilir. Televizyondan ayarlar bölümüne giriş yapılır ve ardından menüden “ TP Ekle” seçeneği işaretlenerek ayarlar veya kanala ayarları bölümünden “ TP Ekle” seçeneği seçilerek mavi tuşa basılır ve TP ekleme ekranına geçilir.

TRT 1 GÜNCEL FREKANS BİLGİLERİ

EURO 2024 maçları için güncel TRT 1 uydu frekans bilgileri şu şekilde;

Uydu: Türksat 4A

Frekans: 11794

Polarizasyon: V (Dikey)

Sembol Oranı: 30000

FEC: ¾

Frekans ayarlama işlemi tamamlandıktan sonra kumanda üzerinden “ Okey” tuşuna basarak frekansı kaydedebilirsiniz. Yeni eklenen kanallar genellikle kanal listesinin sonuna eklenir. Kanal listesi üzerinden TRT 1 HD’yi bularak maçları takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Hollanda: Verbruggen, Dumfries, De Vrij, Van Dijk, Ake, Schouten, Reijnders, Bergwijn, Simons, Gakpo, Depay.

Türkiye: Mert, Mert Müldür, Samet, Abdülkerim, Ferdi, Salih, Kaan, Hakan, Barış Alper, Kenan, Arda.

Avusturya karşısında attığı iki golle Türkiye'ye çeyrek final yolunu açan ve maçın oyuncusu seçilen Merih Demiral, cezalı olduğu için Hollanda karşısında forma giyemeyecek.

UEFA, Avusturya maçında attığı ikinci golden sonra "bozkurt işareti" yapması nedeniyle Merih Demiral'a 2 maç ceza verdi.

Sarı kart cezalısı olan İsmail Yüksek ile Orkun Kökçü de Hollanda maçında oynayamayacak.

Kart cezası sona eren milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu'nun ise ilk 11'de yer alması bekleniyor.

Hollanda Milli Takımı'nda ise hafif sakatlığı bulunan Steven Bergwijn'ın yerine büyük olasılıksa Donyell Malen forma giyecek.

Hollanda'nın Türkiye karşısına Romanya'yı 3-0 yendiği kadroyla çıkması bekleniyor.

Hollanda Milli Takımı, Cody Gakpo, Memphis Depay ve Virgil van Dijk gibi yıldız oyuncularıyla Türkiye karşısında şans arayacak.