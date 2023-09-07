Hollanda - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Hollanda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) 5. hafta maçında kendi sahasında Yunanistan'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri heyecanı sürüyor.
Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, B Grubu'ndaki 5. hafta maçında kendi sahasında Gustavo Poyet'in ekibi Yunanistan ile karşılaşacak.
HOLLANDA - YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?
Philips Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.
HOLLANDA - YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?
İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.
Hollanda, gruptaki bir önceki maçında kendi sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti.
Yunanistan ise deplasmanda karşılaştığı Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu.
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