Hollanda - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Hollanda, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) 5. hafta maçında kendi sahasında Yunanistan'ı konuk edecek. Zorlu mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.09.2023 - 10:40
Hollanda - Yunanistan maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri heyecanı sürüyor.

Ronald Koeman yönetimindeki Hollanda, B Grubu'ndaki 5. hafta maçında kendi sahasında Gustavo Poyet'in ekibi Yunanistan ile karşılaşacak.

HOLLANDA - YUNANİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA?

Philips Stadı'nda oynanacak mücadele TSİ 21:45'te başlayacak.

HOLLANDA - YUNANİSTAN MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği karşılaşma S Sport 2 kanalından naklen yayımlanacak.

Hollanda, gruptaki bir önceki maçında kendi sahasında ağırladığı Cebelitarık'ı 3-0 mağlup etmişti.

Yunanistan ise deplasmanda karşılaştığı Fransa'ya 1-0 mağlup olmuştu.


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