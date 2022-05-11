Hollanda'da şampiyon 36. kez Ajax
Ajax, Heerenveen'i 5-0 mağlup ederek bitime 1 hafta kala Hollanda'da şampiyon oldu.
Hollanda Eredivisie'de AFC Ajax ile Heerenveen karşı karşıya geldi. Johan Cruijff Arena'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Ajax 5-0 kazandı.
Ajax'a galibiyeti getiren golleri 19. dakikada Tagliafico, 33. dakikada Berghuis, 38. dakikada penaltıdan Haller, 85. dakikada Brian Brobbey ve 90. dakikada Edson Alvarez kaydetti.
Bitime 1 hafta kala en yakın rakibi PSV Eindhoven ile 4 puan farkını koruyan Ajax, üst üste 3, toplamda ise 36. kez Hollanda şampiyonu oldu.
Ajax, gelecek hafta Vitesse deplasmanıyla sezonu noktalayacak.
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