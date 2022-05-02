Hulk'tan Beşiktaş ve transfer açıklaması: 'On katını da verseniz gitmem'
Brezilya'nın Atletico Mineiro takımında forma giyen Hulk, sezon başında kendisini transfer etmek isteyen Beşiktaş'a nasıl cevap verdiğini açıkladı.
Sezon başında adı Süper Lig ekibi Beşiktaş ile anılan Brezilyalı yıldız futbolcu Hulk, siyah-beyazlılara neden gitmediğini açıkladı. Hulk, o dönem Beşiktaş'a verdiği cevabı da söyledi.
"ON KATINI DA ÖDESELER GİTMEM, SÖZ VERDİM"
Atletico Mineiro'nun yıldız oyuncusu Hulk, "Atletico MG'nin teklifini kabul ettikten sonra Beşiktaş'tan beni tekrar aradılar ama cevabım 'On katını da ödeseler gidemem, söz verdim' oldu" ifadelerini kullandı.
15 MAÇTA 15 GOL ATTI
Çin'in SH Port takımından Şubat 2021'de ülkesine dönen Hulk, Beşiktaş'ın ilgisine rağmen Atletico Mineiro'da kalmıştı. Bu sezon Brezilya ekibi ile 15 karşılaşmada görev alan 35 yaşındaki forvet, 15 gol, 2 asist kaydetti.
Kariyerinin zirvesini Porto yıllarında gören ünlü futbolcu, Portekiz ekibi ile çıktığı 169 maçta 77 gol, 63 asist yaparak dikkat çekmişti. Hulk, kariyeri boyunca toplamda 655 karşılaşmada görev alırken, rakip fileleri 354 kez havalandırdı ve 195 defa takım arkadaşlarına son pası veren isim oldu.
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