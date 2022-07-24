Hulk'tan Vitor Pereira'ya çarpıcı sözler: Davranışlarında sorun vardı

24 Temmuz 2022 Pazar, 09:14

Brezilya’da Atletico Mineiro forması giyen Brezilyalı futbolcu Hulk, daha önce beraber çalıştığı teknik direktör Vitor Pereira hakkında sert ifadeler kullandı.

Corinthians Teknik Direktörü Vitor Pereira ile Porto ve Çin’de birlikte çalışan Hulk, Portekizli teknik direktörün çalıştırdığı iki kulüpte de kaptanlık görevini üstlenmişti.

Portekiz basınına röportaj veren Hulk, Pereira ile hiçbir bağının kalmadığını belirterek ikili ilişkilere dair tecrübeli teknik direktörü eleştiren şu sözleri kullandı:

"Periera bana Porto’da koçluk yaptı ve kaptandım. Aynı şey Çin’de de oldu ve çok iyi günler geçti. Ona her zaman saygı duydum. Hayatında en iyisini diliyorum. Ama o, ilişkimizin sonuna doğru farklı davranmaya başladı. Bazı konularda bana karşı haklı olduğunu düşünüyordu.

"İŞLER İYİ GİTMEDİĞİ ZAMAN…"

"Bence davranışlarında bir sorun vardı. İşler iyi gitmediği zaman davranışları hayal kırıklığı yarattı. Yardım etmek için her şeyi yaptım. Ona karşı kin beslemiyorum ama artık iletişimimiz yok. Ona ve ailesine iyi şanslar diliyorum ama benim arkadaş çevremin bir parçası değil."

İKİLİNİN ARASINDA NE GEÇTİ?

Vitor Pereira, 2020 yılında Shanghai SIPG'yi çalıştırırken, bir maçta Hulk'u oyundan almış ve Brezilyalı futbolcu bu karardan memnun olmamıştı. Oyundan erken alındığı için Hulk şikayetlerde de bulunmuştu. Bunun üzerine Portekizli teknik adam, yıldız futbolcuyu sezonun geri kalanında oynatmamıştı.



