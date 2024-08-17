Hull City beraberliğe abone oldu
İngiltere Championship'in ikinci haftasında Plymouth ile Hull City 1-1 berabere kaldı.
İngiltere Championship'in ikinci haftasında Wayne Rooney'nin yönetimindeki Plymouth ile Tim Walter'ın ekibi Hull City 1-1 berabere kaldı.
Home Park'ta oynanan maçta ev sahibi Plymouth'un golünü 52. dakikada Ibrahim Cissoko kaydederken, Hull City'nin golünü 63. dakikada Lewie Coyle attı.
Hull City'de forma giyen milli futbolcu Abdülkadir Ömür ilk 11'de başladığı maçta 82 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Hull City ligin ikinci haftasını da 1 puanla geçerek toplam puanını 2'ye yükseltmiş oldu. Plymout ise ligdeki ilk puanını almış oldu.
Ligin bir sonraki maç haftasında Plymouth deplasmanda QPR ile karşılaşırken, Hull City sahasında Millwall'ı ağırlayacak.
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