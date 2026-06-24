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Hull City'de sürpriz Abdülkadir Ömür gelişmesi

Hull City'de sürpriz Abdülkadir Ömür gelişmesi

24.06.2026 18:34:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
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Hull City'de sürpriz Abdülkadir Ömür gelişmesi

Hull City Teknik Direktörü Sergej Jakirovic'in Antalyaspor'daki kiralık döneminin ardından takıma geri dönmeye hazırlanan Abdülkadir Ömür'e sezon öncesi kampında bir şans tanıyacağı iddia edildi.

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İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'de yeni sezonun planlaması devam ediyor.

İngiliz ekibinde Abdülkadir Ömür ile ilgili de sürpriz bir gelişme gündeme geldi.

JAKIROVIC ŞANS VERECEK

Hull Live'de yer alan habere göre; Hull City'nin teknik direktörü Sergej Jakirovic, Antalyaspor'daki kiralık döneminin ardından takıma geri dönecek 26 yaşındaki futbolcuya şans verecek.

Abdülkadir Ömür, sezon öncesi kampında Sergej Jakirovic'e kendisini kanıtlama şansı bulacak.

HULL CITY İLE SÖZLEŞMESİ

26 yaşındaki Abdülkadir Ömür'ün, Hull City ile sözleşmesi 2027'de sona erecek. İngiliz ekibinin, Abdülkadir Ömür ile yaptığı sözleşmede uzatma opsiyonu da yer alıyor.

İNGİLTERE'DE NE YAPTI?

2024 yılının ara transfer döneminde Trabzonspor'dan Hull City'ye giden ve daha sonra Rizespor ve Antalyaspor'da kiralık olarak forma giyen Abdülkadir Ömür, İngiliz ekibinde 37 maçta 3 asist yaptı.

İLK MAÇTA RAKİP MANCHESTER UNITED

Yeni sezon hazırlıklarına 13 Temmuz'da başlayacak Sergej Jakirovic'in ekibi Hull City, Slovenya ve Türkiye'de kamp yapacak. Hull City, sezonun ilk maçında ise sahasında Manchester United'ı ağırlayacak.

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