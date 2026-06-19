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Hull City'nin Premier Lig'deki fikstürü açıklandı!

Hull City'nin Premier Lig'deki fikstürü açıklandı!

19.06.2026 15:35:00
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Cumhuriyet Spor
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Hull City'nin Premier Lig'deki fikstürü açıklandı!

İngiltere Premier Lig'e yükselen Hull City'nin 2026-2027 sezonundaki fikstürü belli oldu.

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İngiltere Premier Lig'de 2026-27 sezonunun fikstürü belli olurken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maç programı da netleşti. Premier Lig'e dönüş yapan takım sezonu 22 Ağustos'ta sahasında Manchester United karşısında açacak.

İşte Hull City'nin İngiltere Premier Lig fikstürü:

22 Ağustos: Hull City - Manchester United

29 Ağustos: Coventry City - Hull City

5 Eylül: Hull City - Aston Villa

12 Eylül: Chelsea - Hull City

19 Eylül: Newcastle United - Hull City

10 Ekim: Hull City - Everton

17 Ekim: Fulham - Hull City

24 Ekim: Hull City - Brentford

31 Ekim: Hull City - Ipswich Town

7 Kasım: Arsenal - Hull City

21 Kasım: Hull City - Brighton

28 Kasım: Crystal Palace - Hull City

2 Aralık: Hull City - Nottingham Forest

5 Aralık: Bournemouth - Hull City

12 Aralık: Hull City - Tottenham

19 Aralık: Manchester City - Hull City

26 Aralık: Hull City - Liverpool

30 Aralık: Hull City - Leeds United

2 Ocak: Sunderland - Hull City

6 Ocak: Nottingham Forest - Hull City

16 Ocak: Hull City - Arsenal

23 Ocak: Ipswich Town - Hull City

30 Ocak: Hull City - Crystal Palace

6 Şubat: Brighton - Hull City

10 Şubat: Hull City - Sunderland

20 Şubat: Liverpool - Hull City

27 Şubat: Hull City - Manchester City

3 Mart: Leeds United - Hull City

13 Mart: Aston Villa - Hull City

20 Mart: Hull City - Chelsea

10 Nisan: Manchester United - Hull City

17 Nisan: Hull City - Coventry City

24 Nisan: Tottenham - Hull City

1 Mayıs: Hull City - Bournemouth

8 Mayıs: Everton - Hull City

15 Mayıs: Hull City - Fulham

23 Mayıs: Brentford - Hull City

30 Mayıs: Hull City - Newcastle United

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