Hull City'nin Premier Lig'deki fikstürü açıklandı!

İngiltere Premier Lig'de 2026-27 sezonunun fikstürü belli olurken, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City'nin maç programı da netleşti. Premier Lig'e dönüş yapan takım sezonu 22 Ağustos'ta sahasında Manchester United karşısında açacak.
İşte Hull City'nin İngiltere Premier Lig fikstürü:
22 Ağustos: Hull City - Manchester United
29 Ağustos: Coventry City - Hull City
5 Eylül: Hull City - Aston Villa
12 Eylül: Chelsea - Hull City
19 Eylül: Newcastle United - Hull City
10 Ekim: Hull City - Everton
17 Ekim: Fulham - Hull City
24 Ekim: Hull City - Brentford
31 Ekim: Hull City - Ipswich Town
7 Kasım: Arsenal - Hull City
21 Kasım: Hull City - Brighton
28 Kasım: Crystal Palace - Hull City
2 Aralık: Hull City - Nottingham Forest
5 Aralık: Bournemouth - Hull City
12 Aralık: Hull City - Tottenham
19 Aralık: Manchester City - Hull City
26 Aralık: Hull City - Liverpool
30 Aralık: Hull City - Leeds United
2 Ocak: Sunderland - Hull City
6 Ocak: Nottingham Forest - Hull City
16 Ocak: Hull City - Arsenal
23 Ocak: Ipswich Town - Hull City
30 Ocak: Hull City - Crystal Palace
6 Şubat: Brighton - Hull City
10 Şubat: Hull City - Sunderland
20 Şubat: Liverpool - Hull City
27 Şubat: Hull City - Manchester City
3 Mart: Leeds United - Hull City
13 Mart: Aston Villa - Hull City
20 Mart: Hull City - Chelsea
10 Nisan: Manchester United - Hull City
17 Nisan: Hull City - Coventry City
24 Nisan: Tottenham - Hull City
1 Mayıs: Hull City - Bournemouth
8 Mayıs: Everton - Hull City
15 Mayıs: Hull City - Fulham
23 Mayıs: Brentford - Hull City
30 Mayıs: Hull City - Newcastle United