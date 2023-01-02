Hull City deplasmanda çok farklı: Wigan 1-4 Hull City

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, deplasmanda karşılaştığı Wigan'ı 4-1 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
02 Ocak 2023 Pazartesi, 20:25
Hull City deplasmanda çok farklı: Wigan 1-4 Hull City
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Championship'te Hull City, Wigan deplasmanına konuk oldu. The DW Stadyumu'ndaki maçı Hull City, 4-1'lik skorla kazandı.

Karşılaşmada Hull City'ye galibiyeti getiren golleri 15. dakikada Jacob Greaves, 78. dakikada Oscar Estupinan ve 85 ile 90. dakikalarda Tyler Smith attı. Wigan'ın tek golü 63. dakikada Nathan Broadhead'dan geldi.

OZAN TUFAN FORMA GİYDİ

Hull City'de Ozan Tufan, 75. dakikada oyuna dahil oldu. Doğukan Sinik maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Hull City, arka arkaya ikinci galibiyetini aldı ve 33 puana yükseldi. Wigan 24 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Hull City, sahasında Huddersfield ile karşılaşacak. Wigan, Cardiff City deplasmanına konuk olacak.


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