Hull City'den Ozan Tufan için transfer açıklaması

02 Ocak 2023 Pazartesi, 18:41

Hull City'nin Başkan Yardımcısı Tan Kesler, canlı yayımlanan bir programda açıklamalarda bulundu.

Kesler, Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh gibi isimlere teklif olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Uluslararası liglerden büyük ilgi var ancak teklif yok" diye yanıt verdi.

Tan Kesler

MENAJERİYLE GÖRÜŞECEĞİM

Takıma yapılacak takviyeler için de konuşan Tan Kesler, Crystal Palace'tan Malcolm Ebiowei için anlaşmaya yakın olduklarını dile getirdi. Tan Kesler açıklamasında, "Malcolm transferi gerçekleşmeye çok yakın. Bugün menajeriyle görüşeceğim" dedi.

Tan Kesler ayrıca, Brighton forması giyen Aaron Connelly ile de ilgilendiklerini açıkladı.