Hull City'den Ozan Tufan için transfer açıklaması
İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City'nin başkan yardımcısı Tan Kesler, transfere ilişkin konuştu. Kesler, "Uluslararası liglerden büyük ilgi var ancak teklif yok" dedi.
Hull City'nin Başkan Yardımcısı Tan Kesler, canlı yayımlanan bir programda açıklamalarda bulundu.
Kesler, Ozan Tufan, Doğukan Sinik, Oscar Estupinan, Benjamin Tetteh gibi isimlere teklif olup olmadığı yönünde gelen soruya, "Uluslararası liglerden büyük ilgi var ancak teklif yok" diye yanıt verdi.
Tan Kesler
MENAJERİYLE GÖRÜŞECEĞİM
Takıma yapılacak takviyeler için de konuşan Tan Kesler, Crystal Palace'tan Malcolm Ebiowei için anlaşmaya yakın olduklarını dile getirdi. Tan Kesler açıklamasında, "Malcolm transferi gerçekleşmeye çok yakın. Bugün menajeriyle görüşeceğim" dedi.
Tan Kesler ayrıca, Brighton forması giyen Aaron Connelly ile de ilgilendiklerini açıkladı.
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