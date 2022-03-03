Hull City ile Fenerbahçe arasında bir hazırlık maçı planlanıyor
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City'nin, Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istediği iddia edildi.
İngiltere Championship ekibi Hull City'i satın alan Acun Ilıcalı, gelecek sezon öncesinde Fenerbahçe ile bir hazırlık maçı yapmak istiyor.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arkadaşlığı bulunan Ilıcalı'nın hazırlık maçını, Katar'da düzenlenecek olan Dünya Kupası sebebiyle erken başlayacak ligler öncesinde yapmak istediği ifade edildi.
İngiliz basınında yer alan haberde, Acun Ilıcalı'nın Hull City'nin yurt içi ve yurt dışı profilini yükseltmek için birçok etkinlik yapmak istediği belirtilirken Fenerbahçe ile oynanması planlanan hazırlık maçının İstanbul'da düzenleneceği iddia edildi.
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