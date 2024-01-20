Hull City, Sunderland deplasmanında tek golle güldü!
Milli futbolcu Ozan Tufan'ın formasını giydiği Hull City, İngiltere Championship'in 28. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sunderland'i 1-0 mağlup etti.
İngiltere Championship'in 28. haftasında Michael Beale'in ekibi Sunderland ile Liam Rosenior'un yönetimindeki Hull City karşı karşıya geldi.
Stadium of Light'da oynanan mücadeleyi konuk ekip Hull City 1-0 kazanırken galibiyet golünü 71. dakikada yeni transfer Fabio Carvalho kaydetti.
Hull City'de maça ilk 11'de başlayan Ozan Tufan, 66 dakika sahada kaldı.
Bu sonuçla birlikte Hull City puanını 42'ye yükseltirken, Sunderland 40 puanda kaldı. Ligin bir sonraki maç haftasında Hull City evinde Millwall'ı konuk ederken, Sunderland sahasında Stoke City'yi ağırlayacak.
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