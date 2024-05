Hull City'de ayın oyuncusu belli oldu! Üst üste ikinci defa...

İngiltere Championship ekibi Hull City'de nisan ayının en iyi futbolcusu, milli oyuncu Abdülkadir Ömür oldu.

Hull City Kulübü, yapılan ankette oyların yüzde 42'sini alan Abdülkadir Ömür'ün ayın futbolcusu seçildiğini duyurdu.

Orta sahada görev alan 24 yaşındaki futbolcu, üst üste ikinci kez bu onura layık görüldü.

Abdülkadir, geçen ay Queens Park Rangers'ı 3-0 yendikleri lig maçında Ozan Tufan'ın attığı ilk golün asistini yapmıştı.

Our final @McVities Player of the Month winner of the 2023/24 season with 42% of the vote! ??



Tebrikler, Abdüş ????#hcafc