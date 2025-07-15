Hull City'yi satacağı ileri sürülmüştü: Acun Ilıcalı'dan iddialara yanıt!

İngiltere Championship takımlarından Hull City, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Türkiye'ye geldi. Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı, düzenlediği basın toplantısında soruları yanıtladı.

Hull City'yi satacağına yönelik iddialar için Ilıcalı, "Kulübü satmak gibi bir düşüncem yok. Çok da mutluyum. İnşallah güzel başarılar elde ederiz. Bu kaderdir. Yarın ne olacağını bilmyioruz. Kulübü alacağımı da bilmiyordum yıllar önce. Hayatta birçok sürpriz oluyor. Ama net bir şekilde söyleyeyim, kulübü satmak gibi bir düşüncem yok" dedi.

"SUPERMAN OLMADIĞIMI ANLADIM"

Hull City, Championship'te önceki sezonu küme düşme hattının bir sıra üstünde tamamladı.

Bir önceki sezona göre Hull City'nin yaşadığı düşüşte Fenerbahçe'de görev almasının etkili olup olmadığıyla ilgili soruyu Acun Ilıcalı şöyle yanıtladı:

“Hull City taraftarlarıyla buluşmamızda da açıkladım. 'Superman olmadığımı anladım' dedim. Hull City, Fenerbahçe ve Maribor var biliyorsunuz. Kaldırabilirim diye düşündüm. Fenerbahçe'deki aşırı yoğunluk benim vaktimin çok fazlasını aldı. 24 saatlik günün 17-18 saatinin Fenerbahçe'ye dönüştüğü oldu. Üstelendiğim asbaşkanlık görevinden gurur duyuyorum. Bütün yazı Fenerbahçe transferleri ve öncesinde seçimle geçirince etkisi mutlaka olmuştur. Hayat, hatalardan ders almakla alakalı. Ben Fenerbahçe'deki asbaşkanlık görevimi hata olarak görmüyorum. Gururluyum ve mutluyum. Ama sonuçta böyle bir sonuç ortaya çıktı.”

TRANSFER AÇIKLAMASI

Hull City'ye verilen transfer yasağı ve yazın yapacakları hamlelerle ilgili Acun Ilıcalı şunları söyledi:

“Transfer durumumuz şöyle, kiralık ve serbest oyuncu alabiliyoruz. Sadece bir kulübe para verip oyuncu alamıyoruz. Bunun da değişeceğini düşünüyoruz. Bundan önceki dönemde takıma gelen oyunculara Türk, Alman diye bakmadık. Türk oyuncuların orada oynayarak bizi gururlandırması gibi bir hayalim var ama bunun için mantıktan şaşacak halimiz yok. Tabii ki bir Türk futbolcunun orada başarılı olmasını isterim.”

Hull City'deki teknik direktör değişikliklerine yönelik gelen soruyu Ilıcalı, “Championship'te bizden daha fazla teknik direktör değiştirenler var. Türkiye'deki durumla yurt dışındaki durum farklı değil. İstikrar önemli futbolda ama doğru isimle önemli. Benim hayalim yeni hocamızla yıllarca karşınıza gelebilmek. Öğrenme sürecini geçtik diyebilirim” diye yanıtladı.

FENERBAHÇE AÇIKLAMASI

Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'yle ilgili ayrıca şunları söyledi:

“Geçen sezonu analiz etmek değil önümüzdeki sezonu konuşmak gerekirse iyi bir kadro kuruluyor. Başkanımız da iyi bir çaba içerisinde. Güzel transferler yapıldı, yapılıyor, yapılacak gibi de duruyor. Bir Fenerbahçe taraftarı olarak takımımızı hep destekleyeceğim ve başkanımız benden bir şey rica ederse her zaman buradayım. Geçen sene yönetici olarak davet edildim gurur duydum, şu anda da taraftar olarak tribndeyim ve sonuna kadar destekleyeceğim.”