Hull City'de Carlos Carvalhal ismi gündeme geldi

03 Ekim 2022 Pazartesi, 17:34

İngiltere Championship ekiplerinden Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City için tanıdık bir teknik direktör gündeme geldi. İngiliz basınında yer alan haberde, Gürcü çalıştırıcı Şota Arveladze ile yollarını ayıran kulübün gündemindeki ismin bir dönem Beşiktaş'ta da görev yapan Carlos Carvalhal olduğu belirtildi.

AL WAHDA'DAN AYRILACAK İDDİASI!

Öte yandan Carvalhal'in, 1 Temmuz 2022'de bir yıllık sözleşme imzaladığı Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Wahda'dan 4 maçın ardından ayrılacağı iddia edildi.

FATİH TERİM, ŞENOL GÜNEŞ, SERGEN YALÇIN İSİMLERİ ÖNE SÜRÜLDÜ

Hull City için yeni teknik direktör adayları olarak Fatih Terim, Şenol Güneş ve Sergen Yalçın'ın isimleri de öne sürülmüştü.