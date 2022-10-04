Hull City'de gündem Ozan Tufan

04 Ekim 2022 Salı, 09:18

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championsip ekibi Hull City sezon başı transfer döneminde Fenerbahçe'de kadro dışı kalan Ozan Tufan'ı kadrosuna katmıştı. İngiltere kariyeri oldukça iyi başlayan Ozan Tufan, son haftalarda takımda eleştirilen isimlerin başında geldi. Şota Arveladze'nin görevine son verilmesinin ardından taraftarlar, Ozan Tufan'la ilgili bir anket başlattı.

LUTON MAÇI SONRASI OKLAR OZAN'A DÖNDÜ

Hull City'de üst üste alınan kötü sonuçların ardından Championship'teki konum 20'nci sıraya kadar geriledi. Hull City'nin bu mağlubiyetlerine son olarak Luton maçı eklendi. Ozan Tufan'ın gösterdiği performans Hull City taraftarlarını kızdırdı.

Ajansspor'un haberine göre; Ozan Tufan'ın oyunu sonrası İngiliz basını tecrübeli futbolcuya düşük not verdi. Hull City'nin kendi sahasında Luton'a 2-0 kaybettiği maçta Ozan Tufan 90 dakika forma şansı buldu. İngiliz basını performansı için futbolcuya maçtaki en düşük not olan 4.3'ü verdi. Sosyal medyadan büyük tepki gören Ozan Tufan için bir Hull City taraftar medya hesabı anket açtı. Ankete katılanların yüzde 90'ı Ozan Tufan'ın performansını beğenmedi.

Fenerbahçe formasıyla tüm kulvarlarda toplam 182 karşılaşmaya çıkan Ozan Tufan, 21 kez gol sevinci yaşarken 24 asist yaptı. Bu sezon tranfer olduğu Hull City’de Ozan Tufan’ın 10 maçta 2 golü bulunuyor. 27 yaşındaki futbolcu, Türkiye A Milli Takımı’nda da 65 kez forma giydi ve 9 gol attı.