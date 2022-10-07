Hull City'de teknik direktör Pedro Martins ile anlaşma sağlanamadı
Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, teknik direktör Pedro Martins ile anlaşma sağlanamadığını ve Andy Dawson ile yola devam edileceğini açıkladı.
İngiltere Championship'te mücadele eden, Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, teknik direktör Pedro Martins ile anlaşma sağlanamadığını ve görüşmelerin sonlandırıldığını açıkladı.
Geçici teknik direktör Andy Dawson, yeni duyuruya kadar göreve devam edecek.
Kulübün sahibi Acun Ilıcalı, resmi siteden yaptığı açıklamada, “Pedro harika bir koç ama taleplerini karşılayamadığımızı hissettik, bu yüzden Hull City’ye gösterdiği ilgiden dolayı kendisine teşekkür ediyor ve gelecek için en iyisini diliyoruz” ifadelerini kullandı.
“BİZİM İÇİN ÖNEMLİ KARAR, ACELEYE GETİRMEK İSTEMİYORUZ”
Andy Dawson’ın bir sonraki açıklamaya kadar takımın başında kalacağını belirten Ilıcalı, “Pedro Martins ile yapılan kapsamlı görüşmelerden sonra, karşılıklı olarak kabul edilebilir bir konuma ulaşamadık ve bu nedenle müzakereleri iptal etme kararı aldık. Dünyanın dört bir yanından yüksek kalibreli koçların ilgisini çektik ve bu büyük kulübü ileriye götürecek doğru adayı bulana kadar tüm seçeneklerimizi değerlendirmeye devam edeceğiz. Bu bizim için çok önemli bir karar ve aceleye getirmek istediğimiz bir şey değil” dedi.
Hull City 12 haftası geride kalan 24 takımlı ligde 14 puanla 17. sırada yer alıyor.
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