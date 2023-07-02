Hull City'den Liam Delap hamlesi

İş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, İngiliz futbolcu Liam Delap'ı kadrosuna kattı.

İHA
Yayınlanma: 02.07.2023 - 12:21
Hull City'den Liam Delap hamlesi
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İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, bonservisi Manchester City’de bulunan 20 yaşındaki futbolcu Liam Delap’in 1 sezonluk kiralandığını açıkladı.

Liam Delap

İngiltere Championship temsilcisi Hull City, gelecek sezon Premier Lig’e yükselme hedefi doğrultusunda kadrosunu güçlendirmeye devam diyor. Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu ekip, bonservisi Manchester City’de bulunan 20 yaşındaki futbolcu Liam Delap’in 1 sezonluk kadroya dahil edildiğini açıkladı.

Genç oyuncu Manchester City U21 takımıyla çıktığı 36 maçta 35 gol, 9 asist katkısı sağladı.


Liam Delap hull city transfer

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