Hull City'nin Miha Zajc transferi konusunda Fenerbahçe ile anlaşamadığı öne sürüldü

22 Ocak 2022 Cumartesi, 14:20

Teknik direktör konusunu sezon sonuna kadar tecrübeli çalıştırcı İsmail Kartal ile çözen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Eldeki yabancı oyuncu sayısının düşürmeyi planlayan sarı-lacivertli takımda birçok oyuncuya teklifler var.

Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin, Fenerbahçeli oyuncu Miha Zajc’ı kadrosuna katmak istediği belirtilmişti fakat Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, bu teklif Fenerbahçe tarafından reddedildi.

Sabuncuoğlu, Miha Zajc’ın Hull City’de oynamak istemediğini ve bu yüzden teklifin reddedildiğini öne sürdü.

Sloven futbolcu Miha Zajc, Fenerbahçe’de bu sezon oynadığı toplam 25 maçta 3 gol kaydetti.