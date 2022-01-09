Miha Zajc ile Allahyar Sayyadmanesh Hull City'ye transfer oldu
Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekiplerinden Hull City, Fenerbahçe forması giyen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Miha Zajc ve 20 yaşındaki forvet oyuncusu Allahyar Sayyadmanesh'i transfer etti.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor. Eldeki yabancı oyuncu sayısının düşürmeyi planlayan sarı-lacivertli takımda birçok oyuncuya teklifler var.
Ayrıca Acun Ilıcalı'nın satın aldığı İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin, Fenerbahçeli 2 oyuncuyu kadrosuna kattığı iddia edildi. TRT Spor'dan Ahmet Fisunoğlu'nun haberine göre Hull City, Allahyar Sayyadmanesh ve Miha Zajc'ı kadrosuna kattı.
ANDERLECHT'İ İSTİYORDU
Daha önce yaptığı açıklamada Anderlecht'e gitmek istediğini söyleyen Sayyadmanesh aynı zamanda Hull City'den teklif aldığını da itiraf etmişti.
1 Temmuz 2019 yılında Esteghlal'den 753 bin euro karşılığında transfer edilen İranlı oyuncu, bu sezon 24 maçta, 9 gol ve 4 asistle oynadı. Miha Zajc ise 22 maçta 3 gol kaydetti.
Video Haberler
- CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı
- Cumhur İttifakı'na kötü haber
- Bakan Özer öğrencilerin içinde azarladı
- Osmangazi Köprüsü'nü kapattılar
- '75 yaşındayım böyle hükümet görmedim!'
- Canlı yayında enflasyona tepki: 'Çok ürkütücü'
- 2022'ye 'merhaba' dediler
- 2021'de de değişmedi: Öldürülmek istemiyoruz!
- Dünyada 2021: Gazze, Taliban ve kritik zirveler...
- 2021 bizden çok şey götürdü: Aramızdan ayrılan isimler
En Çok Okunan Haberler
- Covid-19’un yeni mutasyonu ortaya çıktı
- Erdoğan AKP'nin kalesinde
- TTB'yi hedef alan Erdoğan'a çok sert tepki
- Kılıçdaroğlu, seçim tarihini açıkladı
- Çin'den Sinovac aşısı için çarpıcı yorum
- Havale ile para gönderirken dikkat!
- Ultra lüks ‘gönül davası’
- MHP’de şok istifa
- Sağlık Bakanlığı güncel koronavirüs tablosunu açıkladı
- Erdoğan bu sefer de CHP'yi hedef aldı