Hulusi Belgü'den İlhan Ekşioğlu'na cevap! 'Yüreğin yetiyorsa çık, aday ol'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nda yer alan isimlerden Hulusi Belgü, eski yönetici İlhan Ekşioğlu'nun, Göztepe maçı sonrası yayınladığı bildiriye cevap verdi.

Hulusi Belgü'nün paylaşımı şu şekilde:

"Eski yöneticimiz Sayın İlhan Ekşioğlu'nun, Göztepe maçı öncesinde hazırlayıp maç sonunda servis ettiği bildiriyi gördüm.

Ne yazık ki hiç ama hiç şaşırmadım.

Sayın Ekşioğlu, 2018 yılında seçimi kaybettiği günden bu yana ne bir Divan Kurulu'na çıkmıştır ne de Fenerbahçe'ye herhangi bir katkı sunma çabası göstermiştir.

Buna karşılık sosyal medya trollerini organize etmiş; maç sırasında tribünden oyuncularımıza küfür eden ve karaborsa yaptıkları için kulübümüz tarafından tedbir alınan yapılarla kol kola yürümüştür.

Bu davranış, Fenerbahçe'ye değil; kişisel öfkeye, seçim intikamı alma duygusuna hizmet etmektedir.

Bildirisinde bahsettiği Bağımsız Yönetim Kurulu Üyemiz Sayın Barış Göktürk, kamuoyunda bilinçli şekilde camiamızı manipüle etmek için yayılan spekülasyonlara karşı gerçekleri paylaşmak zorunda kalmıştır. Bu açıklamalardan rahatsızlık duymak, ancak gerçeğin bilinmesini istemeyenlerin tavrıdır. Barış Bey, Fenerbahçe'nin finansal durumunu net bir şekilde ifade etmiştir.

Sayın Ekşioğlu, geçen sezon Göztepe deplasmanında taraftarımıza yaşatılan ve 3 Temmuz dönemini hatırlatan olayları bilmediği için, onların güvenliğinin sağlanması amacıyla içeriye girene kadar taraftarımıza eşlik etmemizin ne anlama geldiğini de anlamasını beklemiyorum. Geçtiğimiz sezon yaşanan saldırıların tekrarlanmaması için yönetim kurulu üyelerimizin sorumluluk almasında ne gibi bir hata vardır? Bu durumu çarpıtmak, sadece kötü niyetin göstergesidir.

Ayrıca en ilginci, Göztepe maçının bitmesi ile yayımlanan söz konusu metnin sahiplerinin Galatasaray'a yakın medya çevreleri üzerinden yayılmasıdır. Bu dijital kanalın sahiplerinin kimler olduğu, yayıncılarından Fenerbahçe'ye ve Fenerbahçe yönetimine saldırmalarını istedikleri ise bir gerçektir.

Biz bugün yönetici kimliğimizle, yarın belki taraftar formamızla; nefesimiz yettiğince bu kulüp için mücadele etmeye devam edeceğiz.

Elbette hiçbir mevkii, hiç kimseye sonsuza kadar tahsisli değildir. Önemli olan Fenerbahçe'ye hizmet etme yarışıdır. Ama bunu yaparken Fenerbahçe'yi bölmekten, ayrıştırmaktan kaçınmalıyız.

Mertçe mücadele etmek yerine perde arkasında saldırı anını beklemek sadece Fenerbahçe'mize zarar verir.

Seçime günler kala, kapalı kapılar ardında konuşmak yerine; gel, ne derdin varsa Divan'da, Genel Kurullarda anlat.

Yüreğin yetiyorsa, Fenerbahçe'yi gerçekten seviyorsan, düzenden şikâyetçiysen; çık, aday ol."

İlhan Ekşioğlu

İLHAN EKŞİOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden İlhan Ekşioğlu'nun, Göztepe maçı sonrası yayınladığı bildiri şu şekilde: