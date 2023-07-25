Hüseyin Eroğlu duyurdu... Taylan Antalyalı'nın yeni adresi belli oluyor!

Süper Lig ekibi Samsunspor'un teknik direktörü Hüseyin Eroğlu, yayıncı kuruluşta transfere ilişkin konuştu. Eroğlu, Galatasaraylı futbolcu Taylan Antalyalı ile büyük ölçüde anlaştıklarını söylerken, "Taylan Antalyalı uzun süredir temas halinde olduğumuz bir oyuncu. Daha önce de benim öğrencimdi. Bugün büyük bir ihtimalle görüşmeler tamamlandı gibi ve transferin de yarın tamamlanmasını ve antrenmana katılmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 25.07.2023 - 09:33
Hüseyin Eroğlu duyurdu... Taylan Antalyalı'nın yeni adresi belli oluyor!
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Süper Lig'in yeni takımlarından Samsunspor'da teknik direktör Hüseyin Eroğlu, yayıncı kuruluş beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Eroğlu yaptığı açıklamada, "Taylan Antalyalı uzun süredir temas halinde olduğumuz bir oyuncu. Daha önce de benim öğrencimdi. Bugün büyük bir ihtimalle görüşmeler tamamlandı gibi ve transferin de yarın tamamlanmasını ve antrenmana katılmasını bekliyoruz" dedi.

Taylan Antalyalı

"TRANSFERDE GARANTİ KONUŞMAK SIKINTILI OLABİLİYOR"

Eroğlu ayrıca, "Ama futbolda her an her şey değişkenlik gösterebiliyor. Son anda bir değişiklik olabilir, bu sene bunu çok yaşadık. Başkanımızla birlikte son aşamaya getirdiğimiz bir çok isme farklı kulüpler devreye girdi. Taylan'da da son aşamada iki kulüp devreye girdi. Transferde garanti konuşmak sıkıntılı olabiliyor. Bazı oyuncuları getirme aşamasındayken olmayabiliyor" ifadelerini kullandı.


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