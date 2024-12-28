Hüseyin Yücel sponsorluk lansmanını yaptı: 86 milyon Euro'luk gelir!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 15:09

Güncelleme: 28.12.2024 - 15:09

Hasan Arat'ın istifasının ardından tüzük gereği Beşiktaş Başkanı olan dönemin ikinci başkanı Hüseyin Yücel, seçimde aday oldu. Yarın sandıkta Serdal Adalı ile yarışacak olan Yücel, bugün sponsorluk lansmanı yaptı.

MARKA SAYISI VE GELİR ARTTI

Lansmanda açıklamalarda bulunan Yücel, daha önce 11 şirket olarak açıkladığı markanın 25'e çıktığını, gelirin ise 85 milyon dolardan (81.5 milyon Euro), 86.8 milyon Euro'ya yükseldiğini bildirdi.

Beşiktaş'a sponsor olan markalardan bazıları IQ Money, Fabe Grup ve Jolly Tur oldu.

3 YILDA 86.8 MİLYON EURO

Hüseyin Yücel, "Geldiğimiz noktada, 25 marka ve 86.8 milyon Euro'luk sponsorluk anlaşmasına imza atıyoruz. Bu gelirin 36.3 milyon Euro'su ilk sene, 25 milyon Euro'su 2'inci sene, diğer 25 milyon Euro'su da 3'üncü sene olacak şekilde bütçemize koyduk. Bu markalar Beşiktaş'a destek olmaya geldi. Çünkü para güvene gelir. Herkesin içi rahat olsun, Beşiktaş'ın arkası sağlamdır. Yeter ki bu markalarla doğru iletişimi kuralım. Bu markalara canı gönülden teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

YÜCEL, 3 YILLIK PROJESİNİ AÇIKLADI

-Super App: 33.1 milyon Euro (1 milyar 215 milyon TL)

-25 markanın sponsorluğu: 86.8 milyon Euro (3 milyar 179 milyon TL)

-45 iş adamından 2'şer milyon Euro: 90 milyon Euro (3 milyar 296 milyon TL)

"45 İŞ ADAMINDAN 2'ŞER MİLYON EURO BORÇ ALACAĞIZ"

Hüseyin Yücel, "Bankalar Birliği ve faiz yükünden kurtulmalıyız. 45 iş adamından 2'şer milyon Euro borç alacağız. 'Vermezlerse' diye kafalarda soru işaretleri var. Biz o iş adamlarına 'Bu borcu 3 yılda geri alacaksınız' diyeceğiz. Bu parayı geri alamama korkuları olursa, şahsi kefaletimi vereceğim. 'Bu paraları vereceğiz ama 30 yaşında adamları alıp kendi şovunuzu yapacaksınız' diyen arkadaşlar olabilir. Bu parayı direk Bankalar Birliği'ne gönderecekler. Bu parayla doğal olarak transfer yapamayacağız" dedi.

SUPER APP UYGULAMASINDAN BEKLENEN GELİR

Yücel, "Beşiktaş Dijital Medya oluşumu ile iletişimimizi yeniden yapılandırıyoruz. Super app projesi iletişim ve finans kaynağımız. Önümüzdeki senelerde yaptığımız yatırımlarla önümüzdeki senelerde en çok kullanılan ve en çok gelir getiren uygulamalardan olacak. 2025 yılında 220 milyon TL, 2026 yılında 400 milyon TL, 2027 yılında ise 595 milyon TL gelir elde etmeyi planlıyoruz" şeklinde konuştu.