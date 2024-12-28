Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı'ya sponsorluk çağrısı!

Yayınlanma: 28.12.2024 - 13:15

Güncelleme: 28.12.2024 - 13:15

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel, siyah beyazlı kulübün 29 Aralık'ta yapılacak olağanüstü genel kurulu öncesinde NTV'ye konuştu.

Başkanlığa aday olan Hüseyin Yücel'in "Beşiktaş'ta Seçime Doğru" programında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Camiamızda birlik ve beraberliği sağlamamız lazım. Eksiklerimizi biliyoruz. Ocak ayında bu eksiklerimizi tamamlayıp, sezonu en iyi yerde tamamlayıp sonraki sezon için şampiyonluğa oynayan bir takım yaratacağız"

"ADALI'YA 'BİRLEŞTİRİCİ OLALIM' DEDİM"

"Beşiktaş'ta eski model alışkanlıkları bir kenara bırakmamız lazım. Serdal Adalı'ya da seçim sürecinde birleştirici söylemlerde bulunalım dedi. Kendisi buna dikkat etse de birazcık dokunduruyor bize."

"AYBABA İLE FRIEDEL ARASINDA ÇİFT BAŞLILIK VARDI"

"Takımda çok ciddi çift başlılık vardı Aybaba ile Friedel arasında. Friedel bizzat hocaya gidip Van Bronckhorst'a 'Samet senin arkandan konuşuyor' dedi. Buna bizzat şahit oldum. Bir sportif direktör bunu yapmamalıydı."

"HASAN ARAT, FUTBOL A.Ş. BAŞKANLIĞI İÇİN ADALI'YI DÜŞÜNÜYORDU"

"Başkan Hasan Arat bize 'Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığı'nı Serdal Adalı'ya teklif edeceğim, ne düşünüyorsunuz' diye sordu bize. Ben 'siz bilirsiniz başkanım' dedi. Kaan Şakul 'bu doğru olmaz' dedi."

"HASAN ARAT İLE SERDAL ADALI NE KONUŞTU?"

"Başkanın istifa kararından hemen bir gün önce Serdal Adalı'yla Hasan Arat ne konuştular? Bunu camianın bilmesi lazım. Bunu Adalı'ya da sordum ama 'Öylesine konuştuk' dedi."

"İSTİFA EDEMEZDİM"

"Eski yönetimle alakalı sorumluluk alıyorum. Tereyağından kıl çeker gibi kendimi soyutlamıyorum. Ben istifa edemezdim çünkü Beşiktaş'ın çok ciddi maddi sıkıntıları vardı. Hasan Arat'la yola çıkmıştım ve onu yarı yolda bırakamazdım. Ama ben bu şekilde düşünürken Hasan Arat istifa etti."

"KARŞI ÇIKTIĞIM TRANSFERLER OLDU"

"3 transferde aktif rol oynadım, diğer transferlerde aktif değildim ama haberim vardı. Karşı çıktığım transferler oldu. Başkan transfer imza törenlerinde bulunmamı istedi. Danışmanlarım bunu kabul etmememi söylemişti. Şimdi baktığımda keşke onları dinleseydim diyorum"

"BORCU SİZ ARTIRDINIZ DEMEK HİÇ ADİL DEĞİL"

"100 milyon Euroluk bir borç artışı var. Bunun 50 milyon Euro'su faiz, 20 milyon Euro'su ise vergi borcu. Borcu siz artırdınız demek hiç adil değil. Bizle alakası olmayan bir Bankalar Birliği anlaşması var ve burada faiz değişken bir faiz. En son yüzde 55'lere kadar çıktı. 30 milyon Euro bonservis ödemesinin 7,5 milyon Euro'su bu seneye dahil. 4 yıllık bir sürece yayılmış bir ödeme 30 milyon Euro."

"FEYYAZ UÇAR YÖNETİMDE OLMAK İSTEMEDİ"

"Feyyaz Uçar ile görüştüm ve kendi isteğiyle yönetimde olmak istemediğini belirtti. Kendisinden futbol yapılanmasında bize yardımcı olmasını istedim. Seçimden sonra nasıl bir görev alacağını konuşacağız tekrardan."

"FUTBOL İCRA KURULU KURACAĞIZ"

"Futbolla alakalı bir icra kurulu kuracağız. Mete Vardar ve Onur Göçmez olacak, dışardan profesyonel olarak destek de alacağız. Bu icra kurulu teknik direktörle yönetim arasında köprü görevi görecek."

"İLK TEKLİFİ SERGEN YALÇIN'A YAPACAĞIZ"

"Seçilirsek ilk gün Sergen Yalçın'la konuşacağız. Ortak bir zeminde amnlaşabilirsek ben ilk teklifi kendisine yapacağım. 121 yıllı camianın tek çözümü Sergen Yalçın algısı oluştu ama bu algı yanlış. Anlaşamadığımız takdirde ilk etapta yerli, ikinci etapta ise yabancı olmak üzere B ve C planlarımız var."

"SERDAR TOPRAKTEPE 'YENİ TEKNİK DİREKTÖRLE ÇALIŞIRIM' DEDİ"

"Serdar Topraktepe ile bir toplantı yaptık. 'Başkan elin rahat olsun, eğer ocak ayında bir teknik direktör getirmek istersen ben seve sve çalışırım onunla. Altyapıya git dersen oraya da giderim' dedi."

"ROGER SCHMIDT'LE GÖRÜŞTÜK"

"İkna edebilirsek ocak ayında yeni bir teknik direktörle başlayacağız. Roger Schmidt'le görüştük ama daha uzun vadeli bir çalışma prensibiyle çalışmak istediğini söyledi ve biz de kendisine teşekkür ettik."

"İSTEDİKLERİMİN YÜZDE 10'UNU YAPABİLDİM"

"Ben bu yönetimde yapmak istediklerimin maksimum yüzde 10'unu yapmışımdır. Ne yapmışımdır, finansmanını karşılamışımdır. 2 kupa aldık. Güzel işler de oldu"

SERDAL ADALI'YA ÇAĞRI

"Kendi şirketlerimin de sponsor olacağı ana sponsorluklar yapacağız. 21 şirketle sponsorluk anlaşması hazır. Bu da 88.5 milyon Euro'luk bir gelir oluyor. Eğer Serdal Adalı kazanırsa ilk sponsoru benim. Ama kendisinden bu teklifi alamadım. Kendisine buradan çağrıda bulunuyorum. Sen kazanırsan ilk sponsorun benim. Ben kazanırsam sen de benim ilk sponsorum olacak mısın?"

3 BÖLGEYE TRANSFER

"Kanat bölgesi, sol bek ve 6 numaraya ihtiyacımız var. Şu anda 14 yabancımız var ve göndermemiz gereken oyuncular var. Musrati'yi 12 milyon Euro'ya aldık 10 milyon Euro'ya satıyoruz. 2 milyon Euro'luk bir zarar olacak. Bunun imzasını yeni yönetime bırakıyorum. Belki yeni yönetim satmak istemez"

İKİ TRANSFER BİTME NOKTASINDA

"Şu an İngiltere Premier Lig'den bir kanat, bir de orta saha oyuncusuyla görüşmelerimiz çok ciddi noktaya geldi. Pazartesi günü düğmeye basıp 10 gün içinde bitirilecek pozisyondalar. Ocak ayında daha çok kiralık oyunculara gideceğiz mali sıkıntılardan dolayı. Mayıs ayında ise daha çok 24-25 yaşlarında tecrübe kazanmış genç oyunculara yöneleceğiz"

"RAFA SILVA TARAFTARIN TEPKİSİNE ÜZÜLMÜŞ"

"Rafa Silva'nın takımın sürecinden rahatsızlığı yok. Sadece üzüldüğünü dile getiriyor. Taraftarın tepkisine üzülmüş. Hak etmediğini düşünüyor. Toparlamak için elimden geleni yapacağım diyor. Immobile, Rafa Silva ve Paulista o kadar profesyonel karakterler ki. Özellikle Ciro tüm takıma ağabeylik yapıyor. Semih Kılıçsoy'un net cevabı bende yok, geçen sezonki performansını sergileyemiyor. Bizim içine girdiğimiz girdaptan kaynaklı olabilir"