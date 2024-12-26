Hüseyin Yücel'den sponsorluk müjdesi: 85 milyon dolar!

Yayınlanma: 26.12.2024 - 19:29

Güncelleme: 26.12.2024 - 19:29

Beşiktaş Başkan adayı Hüseyin Yücel, sponsorluk açıklaması yaptı.

"85 MİLYON DOLARLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAĞIZ"

Yücel, yaptığı açıklamada "Cumartesi günü 11 şirketle 85 milyon dolarlık sözleşme imzalayacağız. Sponsor oluyorlar" ifadelerini kullandı.

"BİRLİK BERABERLİĞİMİZE ARTIK KAVUŞALIM"

Yücel ayrıca, "Beşiktaşımızı güzel günler bekliyor. Birlik beraberliğimize artık kavuşalım. Televizyona her çıkan, yatak odamızı anlatıyor. Kol kırılır yen içinde kalır anlayışı hiç yok. Diğer renkli camialarda, bilet skandalından tutun da yasadışı bahse kadar bin bir türlü olay oluyor. Kimsenin çıtı çıkmıyor. Kendi aralarında hallediyorlar. Bizde en ufacık olay olsa, hemen televizyona koşuyorlar. Bundan kurtulmamız lazım. Taraftarlarla oyuncuları barıştırmamız lazım. İnşallah seçildiğimiz takdirde, söylem değil eylem göreceksiniz" açıklaması yaptı.