Hüseyin Yücel'den Mourinho sözleri: 'Yaptığımız teklifin 3-4 katı...'

Yayınlanma: 10.06.2024 - 22:22

Güncelleme: 10.06.2024 - 22:22

Hüseyin Yücel, A Spor'da yaptığı konuşmada Jose Mourinho ile olan görüşmelerinin perde arkasını anlattı.

Beşiktaş İkinci Başkanı açıklamasında; "Jose Mourinho süreci yılan hikayesine döndü. Jose Mourinho ile görüşme gerçekleştirdik, akabinde teklifte bulunduk. Bulunduğumuz teklifin 3-4 katı teklif geldiği için kabul etmek durumunda kaldı diye düşünüyorum. Beşiktaş, o maliyetlere çıkamazdı. Parası olmadığı için değil, maliyetin mantığı olmadığından dolayı" dedi.

VAN BRONCKHORST ANLAŞMASI

Hüseyin Yücel sözlerinin devamında; "Giovanni van Bronckhorst ile ocak ayında da görüşmüştük. Gayet iyi neticeler almıştık ama kısmet bugüneymiş. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı.