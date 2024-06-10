Hüseyin Yücel'den Mourinho sözleri: 'Yaptığımız teklifin 3-4 katı...'

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Yücel, Jose Mourinho ile yaşadıkları süreç ile ilgili, "Jose Mourinho süreci yılan hikayesine döndü. Bulunduğumuz teklifin 3-4 katı teklif geldiği için kabul etmek durumunda kaldı diye düşünüyorum" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.06.2024 - 22:22
Hüseyin Yücel'den Mourinho sözleri: 'Yaptığımız teklifin 3-4 katı...'
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Hüseyin Yücel, A Spor'da yaptığı konuşmada Jose Mourinho ile olan görüşmelerinin perde arkasını anlattı. 

Beşiktaş İkinci Başkanı açıklamasında; "Jose Mourinho süreci yılan hikayesine döndü. Jose Mourinho ile görüşme gerçekleştirdik, akabinde teklifte bulunduk. Bulunduğumuz teklifin 3-4 katı teklif geldiği için kabul etmek durumunda kaldı diye düşünüyorum. Beşiktaş, o maliyetlere çıkamazdı. Parası olmadığı için değil, maliyetin mantığı olmadığından dolayı" dedi. 

VAN BRONCKHORST ANLAŞMASI

Hüseyin Yücel sözlerinin devamında; "Giovanni van Bronckhorst ile ocak ayında da görüşmüştük. Gayet iyi neticeler almıştık ama kısmet bugüneymiş. Yapacak bir şey yok" ifadelerini kullandı. 


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