Hüseyin Yücel'den seçim açıklaması: 'Bardağın boş tarafına bakıyoruz'

Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Olağan Seçimli Genel Kurul'da oyunu kullanmasının ardından basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Hüseyin Yücel'den seçim açıklaması: 'Bardağın boş tarafına bakıyoruz'
Abone Ol google-news
Haber Merkezi
Yayınlanma: 11.05.2025 - 17:40

Eski Beşiktaş Kulübü Başkanı Hüseyin Yücel, Olağan Seçimli Genel Kurul'da oy verdikten sonra açıklamalarda bulundu.

Hüseyin Yücel'in açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaşımızın Olağan Seçimli Genel Kurulu tüm camiamıza hayırlı uğurlu olsun. Şimdiden seçilecek başkanı ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Tüm Beşiktaşlılar birlik ve beraberliğe olan inancını artırmalı, aydınlık yarınlara daha güçlü ilerlemeliyiz."

"BARDAĞIN BOŞ TARAFINA BAKIYORUZ"

"Camia olarak maalesef kötü bir huyumuz gelişti. Özellikle sosyal medyada devamlı bardağın boş tarafına bakıyoruz. Örneğin son gerçekleşen sermaye artırımını tebrik etmek yerine 'Bankalar Birliği borcu neden sıfırlanmadı' diyoruz. Asla '1.4 milyar TL ödendi, bu kadarlık yükten kurtulduk' demiyoruz. Tabii ki herkes eleştirilebilir ama yeri geldiğinde doğruya doğru, eğriye eğri demek gerekir."

"Bakış açımızı bu şekilde değiştirebilirsek daha emin adımlar atacağımıza inancım tam. Bizim tarihimiz, camiamızın gücü bu yükü taşımaya ve diğer tüm kulüplere örnek olmaya yeter."


Etiketler: #Hüseyin Yücel #beşiktaş #Seçim

İlgili Haberler

Rafa Silva'dan Beşiktaş kararı!

Rafa Silva'dan Beşiktaş kararı!
Serdal Adalı duyurdu... Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaklaşıyor!

Serdal Adalı duyurdu... Beşiktaş'ta bir ayrılık daha yaklaşıyor!
Beşiktaş'ta seçim günü: Başkan adaylarından ilk açıklama

Beşiktaş'ta seçim günü: Başkan adaylarından ilk açıklama
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

Spor Haberleri

En Çok Okunan Haberler