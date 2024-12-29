Hüseyin Yücel'den Serdal Adalı için 'tehdit' iddiası: 'Bir inşaat firmasının patronu...'

Yayınlanma: 29.12.2024 - 11:15

Güncelleme: 29.12.2024 - 11:16

Beşiktaş'ın olağanüstü seçimli genel kurulu Sinan Erdem Spor Salonu'nda başladı. Siyah-beyazlı kulüpte başkanlık için Hüseyin Yücel ve Serdal Adalı yarışıyor.

Yeni başkanın belli olacağı kongrede başkan adayı Hüseyin Yücel konuşmasını yaptı. Yücel'in açıklamaları şöyle:

"Ben babadan Beşiktaşlıyım. Ne ikinci başkan olmayı istedim ne de başka bir makam mevki kovaladım. Benim için geçmişim devamı, hain, darbeci dediler. Çok içime attım, karşılık vermedim. Elinizi vicdanınıza koyun, bu sözleri hak ettim mi? Beşiktaş'ı sevmekte başka hiçbir şey yapmadım. Tabii ki hatalarım olmuştur ama Beşiktaş'a tek bir yanlışım dahi olmadı, olamaz. Genel kurul üyeleri nasıl bir başkan istiyorsunuz? Beşiktaş Başkanı'na sen kimsin diyen birisini mi istiyorsunuz yoksa tüm Beşiktaş başkanlarını aynı sofraya davet eden birini mi? Beşiktaş'ın armasının peşine şov yapmak için düşmedim. Hiçbir zaman algı yapmak için uğraşmadım."

"Bir gelir ekosistemi oluşturdum. 86.8 milyon Euro'nun Beşiktaş'ın kasasna girmesi için güç birliği yaptım. Bu güçlü tablo bazıları için hayal olsa da benim için gerçek. Sektöründe öncü olan firmalar sponsor oldu. Maalesef dün duyuyoruz ki, bir inşaat firmasının patronu, sayın başkan adayı tarafından aranarak tehditte bulunulmuştur. Beşiktaş'a gelir getirecek bu samimi birlikteliği engellemek hangi aklın ürünü. Sayın Adalı, yahu güzel ağabeyim sen niye karalıyorsun, sen niye algı yaratma peşinde koşuyorsun, niye buna zaman ayırıyorsun? Madem bu kadar zamanın var, sen daha iyisini yap, biz de alkışlayalım."

"15 günde biri de eski başkanımız olmak üzer 6 isimle görüştük ve 12 milyon Euro'nun üzerinde bir söz aldık. Bu parayı 45 milyon Euro'ya tamamlayacağımıza inanıyorum. Beşiktaş faiz yükünü taşımadan Bankalar Birliği'nden çıkacak."