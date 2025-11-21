İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan basın toplantısı kararı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
21.11.2025 13:50:00
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun gündeme dair basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, gündemdeki gelişmelere dair basın toplantısı düzenleyecek.

Federasyondan yapılan duyuruya göre Hacıosmanoğlu'nun basın toplantısının 24 Kasım Pazartesi günü TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 11:00'de başlayacağı belirtildi.

Konuyla ilgili TFF'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, gündemdeki gelişmelere ilişkin 24 Kasım Pazartesi günü Riva'da bir basın toplantısı düzenleyecektir.

TFF Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapılacak basın toplantısı saat 11.00'de başlayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

