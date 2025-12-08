Cumhuriyet Gazetesi Logo
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan basın toplantısı kararı

İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan basın toplantısı kararı

8.12.2025 10:54:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan basın toplantısı kararı

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yarın bir basın toplantısı düzenleyeceği duyuruldu.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, futbol kamuoyunun merak ettiği güncel konularla ilgili 9 Aralık Salı günü saat 12.00'de Riva'da bir basın toplantısı düzenleyecek.

Hacıosmanoğlu'nun özellikle savcılığın futbol dünyasından 47 kişiye son yaptığı operasyonla ilgili konuşması bekleniyor. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun hakemlerin performansıyla ilgili de bazı demeçler vereceği gelen bilgiler arasında.

"HERKESLE HESAPLAŞACAĞIM"

Son olarak Galatasaray-Samsunspor maçının ardından HT Spor'a açıklamalarda bulunan TFF Başkanı, hakem performansıyla ilgili şu ifadeleri kullanmıştı:

"24 yıl sonra Dünya Kupası'na katılmaya bu kadar yaklaştık. Milli duygularımızın yükseldiği bir gün oldu. Güzel bir kura çektik, bu kadar güzel şeylerin yaşandığı bir günde, biz orada yokken bunlar oluyor.

Köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok. Döner dönmez herkesle hesaplaşacağım. Gerekeni yapacağım."

İlgili Konular: #TFF #basın toplantısı #İbrahim Hacıosmanoğlu

İlgili Haberler

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray-Samsunspor maçı tepkisi
TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan Galatasaray-Samsunspor maçı tepkisi TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Galatasaray - Samsunspor maçının ardından ilk kez konuştu. Dünya Kupası kura çekimi için ABD'de bulunan Hacıosmanoğlu, "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar çomaksız dolaşıyorlar. Bunun başka bir açıklaması yok" dedi.
Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasıyla ilgili başkanlara çattı: 'Sulandırdılar’
Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasıyla ilgili başkanlara çattı: 'Sulandırdılar’ TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, bahis soruşturmasında teknik ekipten futbolculara kadar geniş kapsamlı incelemenin sürdüğünü belirterek, “Aklanma yok, süreç yargıda netleşecek” dedi; illegal bahis bağlantılarında MASAK, Interpol ve UEFA’nın devrede olduğunu vurguladı.
Yüksel Yıldırım'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözlerine cevap! 'Sana ve kurumuna saygı duyuyoruz ama...'
Yüksel Yıldırım'dan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözlerine cevap! 'Sana ve kurumuna saygı duyuyoruz ama...' Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun "Bunlar köpeksiz köy bulmuşlar, çomaksız dolaşıyorlar" sözlerine sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşımla yanıt verdi.