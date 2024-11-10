İbrahim Hatipoğlu'dan sert tepki: 'Sabrımız tükeniyor'

Yayınlanma: 10.11.2024 - 20:02

Güncelleme: 10.11.2024 - 20:02

Trendyol Süper Lig'de Galatasaray, Samsunspor'u 3-2 yendi. Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, aleyhte verilen 2 penaltı kararını eleştirdi.

"Milli araya galibiyetle giriyoruz. Takımımızı kutluyorum. 11 maçın 10'undan galip geldik. Çok iyi bir lig başlangıcı yaptık. Her maçta hakemleri yenmek zorunda değiliz. Bu akşam aleyhimize 2 tane çok kolay penaltı çalındı. Bu 2 penaltı lehimize çalınsaydı bugün Türkiye'de kimler neler konuşuyordu. Yapılan algılar meyvelerini vermeye başladı. Yapı dediler. Aslında burada yapı yok, çok büyük bir ayıp var. Hakemlerin, Galatasaray aleyhine o kadar kolay penaltı verdiklerini görüyoruz ki bunların cesaret aldığı yerler şu anda algıların onlara getirdiği cesaret. 11 gol yemişiz bunların 6'sı penaltılardan. Bu penaltıların 6'sı da gri pozisyon. Buraya gelmeden önce VAR'dan bir gol kararı verildi. VAR'ın çağırdığı pozisyonda bariz bir el pozisyonuna rağmen maçtaki gol geçerli sayıldı. Sabrımız tükeniyor. İyi niyetle bakmaya çalışıyoruz ama 11 haftada 11 golün 6 tanesi penaltıdan. Bu ayıbın ortadan kaldırılması lazım. MHK'ya büyük görev bekliyor, verdikleri kararları gözden geçirmeleri gerekiyor. Gidişat hayra alamet değil."

"ACUN ILICALI İLE GÖRÜŞME YAPMAYACAĞIM"

"Pozisyonlar kimsenin lehine ya da aleyine olmasın. Adalet olsun. TFF'yi ziyaret etmek aleni şeyler bunları görmüyorlar mı? Tüm tarafsız olması gereken futbolun paydaşları izliyorlar. Biz bunun takipçisi olacağız. Bardağı taşıran son damlaları gördük. Hakemin gözü önündeki pozisyona VAR müdahale ediyor. Kötü hakemlerin dinlendirilmesi, performansların yükseltilmesi için uğraşmak gerekiyor. İyi hakemlere ihtiyaç var. 10 haftada bağırdılar çağırdılar hakemleri etki altına almayı başardılar. Bunun sonucu sahada gördük. Acun Ilıcalı ile bir görüşme yapmayacağım! O konu kapandı."