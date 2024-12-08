İbrahim Hatipoğlu'ndan Barış Alper Yılmaz tepkisi: 'Lanet olsun böyle 3 puana'

Süper Lig'in 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray'da Sportif A.Ş. Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, maçın ardından yaptığı açıklamada Barış Alper Yılmaz'ın pozisyonuna tepki gösterdi.

İbrahim Hatipoğlu'ndan Barış Alper Yılmaz tepkisi: 'Lanet olsun böyle 3 puana'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.12.2024 - 19:52

Galatasaray Sportif AŞ Başkanvekili İbrahim Hatipoğlu, Sivasspor maçının ardından açıklamalar yaptı.

İbrahim Hatipoğlu yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Açıkça Galatasaray'a düşmanlık yaptıklarını ilan ettiler de, milli takım oyuncularına da mı düşmanlık ediyorlar? Bugün bu hakem düdüğünü asmalıdır. Barış'ın durumu kötü, bacağının fotoğraflarını gördüğünüz zaman, bunun bir futbolcu olduğunu düşünmezsiniz. Adam 70 metre koşarak sakatlamak amacıyla Barış Alper'e müdahalede bulunuyor. Bugün yendik ama lanet olsun böyle 3 puana. Bu oyuncular perşembe günü ülkeyi temsil edecek. El insaf!"


Etiketler: #İbrahim Hatipoğlu #Barış Alper Yılmaz #galatasaray #kırmızı kart

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