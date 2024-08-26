İbrahim Hatipoğlu'ndan transfer mesajı: 'Gündemimizde yok'

Yayınlanma: 26.08.2024 - 17:58

Güncelleme: 26.08.2024 - 17:58

Galatasaray Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Hatipoğlu, Young Boys karşılaşması öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İbrahim Hatipoğlu'nun açıklamaları şu şekilde:

"Galatasaray ait olduğu yere ulaşması için son 24 saati var. Herkesten maça konsantre olmalarını istiyorum. Bu maçın havasını ve atmosferi bugünden oluşturmalıyız. Konuşulacak tek şey takımımıza nasıl yardımcı olabilirizdir. Bunu defalarca başardık. Yarın da her zamanki gibi bir atmosfer oluşacağına inanıyorum. Kenetlenelim, takımımız için hep birlikte mücadele edelim. Hocamıza ve teknik heyetimize destek vererek kendi üzerimize düşeni yapalım."

"ŞANSSIZ BİR PENALTI"



"Biz son iki yılın şampiyonuyuz. İstemediğimiz bir Süper Kupa maçıyla başladık. Çok üzgünüz evet ama lige de iyi başladık. İsviçre'de şanssız bir penaltı ile maçı kaybettik. Bizim için önemli olan sadece bu maça odaklanmak. İsviçre Avrupa'nın önemli bir futbol ülkesi. Bunu unutmamak gerekir. Bugün için konsantrasyonu artırmamız gerekiyor."

"Şansız bir penaltı ile orada maçı bitirdik. Öyle bir pozisyon olmasaydı maçı kazanacağımızı düşünüyorduk. Biz her zaman gereken skoru evimizde almış bir takımız. Bu grupta ilki başarıp, bu gruptan da çıkarak yoluna devam edeceğine inanıyoruz."

TRANSFER AÇIKLAMASI

"Transfer dönemi bizde Young Boys maçı öncesi sona erdi. Ondan önce hiç transfer konuşmadık. Bizim gündemimizde transfer yok. Gerekli yerlere takviyeyi yaptık. Elbette bundan sonra yeni ligde, yeni planlarla hareket edeceğiz. O dönem buna bakacağız. Şu anda ne gidenler ne de gelenler için transfer gündemi yok."

"Biz hakem de konuşmak istemiyoruz. Sadece oyunumuza ve takımımıza konsantre olmak istiyoruz. Aynı hakem hafta sonu Alman liginde bir maçın hakemiydi. Bizde Abdülkerim'in dizinden seken topa penaltı verirken, o maçta oyuncunun sırtından eline gelen pozisyona devam kararı verdi. Biz buna gizli hatalar diyelim. Hakemle ilgilenmiyoruz. Maçın kimin yöneteceği önemli değil. Biz her gün bir aradayız. Burada çok güzel bir hava var. Oyuncular gerçekten hırslı. Onların uzun zamandır gündemi transfer değil. Takım hazır, hocamız hazır, ekip hazır, stat hazır, taraftarımız hazır. 52 bin kişinin önünde çok güzel bir maça hazırız."