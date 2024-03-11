İbrahim Üzülmez'den Mert Hakan Yandaş'a sert sözler: 'Aynı şeyi Trabzon'da yapsın'

Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, deplasmanda kaybettikleri Fenerbahçe mücadelesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli kulübün oyuncusu Mert Hakan Yandaş'a sert tepki gösteren Üzülmez, "Hadi haftaya aynı şeyi Trabzon kulübesine yapsın, hadi haftaya hakeme Trabzon'da buradan çıkamazsın desin ben de onu tebrik edeyim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 11.03.2024 - 15:38
İbrahim Üzülmez'den Mert Hakan Yandaş'a sert sözler: 'Aynı şeyi Trabzon'da yapsın'
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Siltaş Yapı Pendikspor Teknik Direktörü İbrahim Üzülmez, Fenerbahçe'ye 4-1 yenildikleri maçın ardından ilk kez konuştu.

Kırmızı kart gördüğü için maç sonu konuşamayan İbrahim Üzülmez, Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'a yaptığı açıklamada Mert Hakan Yandaş'ı hedef alarak, "Taraftara böyle şirin gözükülmez! Gelip benim önümde kulübemde böyle bir şey yapması etik değil, ahlaki değil" dedi.

MERT HAKAN YANDAŞ'A SERT TEPKİ

İbrahim Üzülmez, "Dünden beri yapılan bu algıyı Pendikspor Teknik Direktörü olarak kabul etmiyorum. Benim oyuncularım Kadıköy'de terinin son damlasına kadar mücadele etti, hepsine teşekkür ediyorum. Hepsiyle gurur duyuyorum. Maç sonunda İsmail hocanın da hakem üzerinden yaptığı açıklamalara anlam veremiyorum. Benim şu anda 4 tane ilk 11 oyuncum MR için hastanede. Haftaya oynayacağım İstanbulspor maçında Ndiaye'nin, Murat Akça'nın, Gökcan'ın oynamama ihtimali var. Sanki Kadıköy'e yatmaya gelmişiz, hakem bizi desteklemiş gibi bir algı yapılıyor. Bunu kabul etmeyeceğim. Dzeko'nun kaşı açılıyor, 6 dakika saha içinde tedavi yapılıyor. Hakem dışarı alsa 10 kişi oynamak zorunda kalacaklar. Hakem buna izin vermiyor. Mert Hakan'ın yaptıklarına, söylediklerine bütün maç göz yumuyor. Welinton'un atılması asla doğru değil. 10 kişi bırakılıyoruz" dedi.

"Üzerine VAR'da net kanıtı olmayan bir penaltı veriliyor" diyerek sözlerini sürdüren Üzülmez, "Takımımın emekleri, mücadelesi görmezden geliniyor ama sorsanız Fenerbahçe hakemden şikayetçi" dedi.

"HAKEM FENERBAHÇE'YE İSTEDİĞİ SÜREYİ VERDİ"

İbrahim Üzülmez, "Pendikspor dün akşam kaybetmemiştir, kazanmıştır. Kadıköy'de Fenerbahçe ilk net pozisyonu 55. dakikada buluyor. Bu konuşulmuyor. Hakem 11 dakika uzatma verip 15 dakika oynatıyor, Fenerbahçe'ye istediği süreyi veriyor, bu konuşulmuyor" ifadelerini kullandı.

Genç teknik direktör, "Mert Hakan'a gelince... Ben de yıllarca büyük takımda oynadım. Buraların atmosferini bilirim. Taraftara böyle şirin gözükülmez. Mükemmel bir gol attı, tebrik ederim. Ama bir büyük takım oyuncusuna yakışan şey o golden sonra gidip topu alıp orta sahaya götürüp bir an önce oyunu başlatmaktır. Gelip benim önümde kulübemde böyle bir şey yapması etik değil, ahlaki değil" dedi.

"HADİ AYNI ŞEYİ TRABZON'DA DA YAP"

İbrahim Üzülmez, "Hadi haftaya aynı şeyi Trabzon kulübesine yapsın, hadi haftaya hakeme Trabzon'da buradan çıkamazsın desin ben de onu tebrik edeyim" açıklamasını yaptı.

Üzülmez, "Pendikspor dün gece bu ligde kalacağını oyunuyla da ortaya koyduğu karakterle de göstermiştir. Oyuncularımı tebrik ediyorum ve onların arkasındayım" sözleriyle konuşmasını noktaladı.


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