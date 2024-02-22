İbrahim Yattara'nın yeni adresi belli oldu!

43 yaşındaki İbrahim Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi ekiplerinden İmranlıspor'a transfer oldu.

AA
Yayınlanma: 22.02.2024 - 18:05
İbrahim Yattara'nın yeni adresi belli oldu!
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Süper Lig'de uzun yıllar Trabzonspor forması giyen 43 yaşındaki Gineli futbolcu İbrahim Yattara, Sivas Süper Amatör Ligi ekiplerinden İmranlıspor'a transfer oldu.

İmranlıspor Kulübü Başkanı Adnan Avcı, yaptığı açıklamada, Trabzonspor'un eski yıldız futbolcusu İbrahim Yattara'nın lisansının bugün itibarıyla çıktığını söyledi.

Oyuncu ile 2 gün önce sözleşmeyi imzaladıklarını aktaran Avcı, "Ortak arkadaşlarımız Yattara'yı tanıyordu. Sohbet esnasında Yattara'yı aradılar, ben de 'İmranlıspor'a gelir misin?' dedim. Kendisi de 'gelirim' dedi. Ofisimde görüştük. O bize, biz ona şartlarımızı sunduk ve kabul etti. Sonunda İmranlıspor'a transferi gerçekleşti" dedi.

Avcı, İbrahim Yattara'nın hafta sonu Sivas'a geleceğini ve pazar günü saat 15.00'te Cumhuriyet Üniversitesi Stadı'nda Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü ile yapacakları maçta ilk müsabakasına çıkacağını ifade etti.

İmranlıspor kulübünden yapılan açıklamada da "Futbolcumuz İbrahim Yattara'nın lisansı bugün itibarıyla çıktı. Hafta sonu oynanacak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü maçında futbolcumuz sahada olacaktır. Tüm sporseverlere duyurulur" ifadelerine yer verildi.

Süper Lig'de uzun yıllar Trabzonspor'da top koşturan Yattara, amatör futbol kulüplerinden Çivril Belediyespor, Ortaköyspor ve son olarak da Yeniköy 1924 Spor'da forma giymişti.


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