Icardi'den Beşiktaş'a galibiyet göndermesi!
Beşiktaş'ı tek golle geçen Galatasaray'da Mauro Icardi, karşılaşmanın ardından siyah beyazlı ekibe galibiyet göndermesi yaptı.
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi, Beşiktaş'a göndermede bulunduğu paylaşımlar yaptı.
ICARDI'DEN BEŞİKTAŞ GÖNDERMESİ
Mauro Icardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tahtta oturan aslan ve aslanın elindeki asanın üzerinde kartal görseli olan bir fotoğraf kullandı.
PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR
Arjantinli yıldız bir başka paylaşımında ise baygın halde yatan bir kartal ve arka planda oturur vaziyette duran bir aslanın görselini kullandı.
Icardi'nin paylaşımları şöyle:
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