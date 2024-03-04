Icardi'den Beşiktaş'a galibiyet göndermesi!

Yayınlanma: 04.03.2024 - 08:07

Güncelleme: 04.03.2024 - 08:07

Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın yıldız santrforu Mauro Icardi, Beşiktaş'a göndermede bulunduğu paylaşımlar yaptı.

ICARDI'DEN BEŞİKTAŞ GÖNDERMESİ

Mauro Icardi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tahtta oturan aslan ve aslanın elindeki asanın üzerinde kartal görseli olan bir fotoğraf kullandı.

PEŞ PEŞE PAYLAŞIMLAR

Arjantinli yıldız bir başka paylaşımında ise baygın halde yatan bir kartal ve arka planda oturur vaziyette duran bir aslanın görselini kullandı.

Icardi'nin paylaşımları şöyle: