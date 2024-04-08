Icardi'den bir Süper Kupa paylaşımı daha: 'Aslan ol, kuzu değil'

Yayınlanma: 08.04.2024 - 15:51

Güncelleme: 08.04.2024 - 15:51

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçı, müsabakanın ilk dakikalarında Sarı-Lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle tatil edilmişti.

Maçın ilk dakikasında gol atan Mauro Icardi, Süper Kupa'yla ilgili bir paylaşım daha yaptı.

Arjantinli yıldız sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:

"Hayat ormanında her zaman bir aslan ol, kuzu değil. Gurur, kararlılık ve hırsla..."