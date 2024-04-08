Icardi'den bir Süper Kupa paylaşımı daha: 'Aslan ol, kuzu değil'
Galatasaray forması giyen Mauro Icardi, sosyal medya hesabından Süper Kupa'yla ilgili bir paylaşım daha yaptı. Icardi, "Hayat ormanında her zaman bir aslan ol, kuzu değil" dedi.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Süper Kupa maçı, müsabakanın ilk dakikalarında Sarı-Lacivertlilerin sahadan çekilmesiyle tatil edilmişti.
Maçın ilk dakikasında gol atan Mauro Icardi, Süper Kupa'yla ilgili bir paylaşım daha yaptı.
Arjantinli yıldız sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:
"Hayat ormanında her zaman bir aslan ol, kuzu değil. Gurur, kararlılık ve hırsla..."
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