İçişleri Bakanı duyurdu: Maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Trabzonspor - Fenerbahçe maçı sonrası yaşanan olaylarla ilgili olarak "Sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır" açıklamasını yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.03.2024 - 23:49
İçişleri Bakanı duyurdu: Maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma başlatıldı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından Trabzonspor - Fenerbahçe karşılaşmasında yaşanan saha olaylarına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

İçişleri Bakanı açıklamasında; "Bu akşam oynanan Trabzonspor Fenerbahçe futbol karşılaşması sonrası sahaya giren seyircilerle ilgili kimlik belirleme çalışmaları ve maç sonu yaşanan olaylarla ilgili soruşturma derhal başlatılmıştır. Spor, her şeyden önce centilmenliktir. Futbol sahalarında şiddet olaylarının yaşanması asla kabul edilemez. Gelişmelerden kamuoyu bilgilendirilecektir" ifadelerini kullandı. 


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