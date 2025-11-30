İdolü Del Piero'yu geride bıraktı... Kenan Yıldız'dan Juventus'ta yeni rekor!

Serie A'da sezonunun 13. haftasında Juventus ile Cagliari, Allianz Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Luciano Spalletti'nin ekibi, geriye düştüğü maçta Kenan Yıldız'ın golleriyle kazanıp 3 puanı hanesine yazdırdı. Juventus bu sonuçla puanını 23 yapıp ligde 2 maç sonra sahadan galibiyetle ayrıldı.

Juventus'ta Kenan Yıldız, maça damga vururken takımının 2 golünde de ağları havalandıran isim oldu. Milli futbolcu ilk golünü 27. dakikada, ikinci golünü ise 45+1'de kaydetti. Kenan Yıldız, Cagliari karşısında gösterdiği performansla maçın en iyi oyuncusu seçildi.

Juventus'un paylaşımı:

Un saluto speciale da parte di un giocatore speciale 🤳🏻✨ pic.twitter.com/kyihqmTRVn — JuventusFC (@juventusfc) November 29, 2025

Maçın ardından İtalyan basını Kenan Yıldız'ın performansına geniş bir yer ayırırken Luciano Spalletti de oyuncusundan övgüyle bahsetti.

Spaletti açıklamasında, "Kenan Yıldız bir şampiyon. Bir 10 numaranın özelliklerine sahip. Maç kazandıran bir gol atma yeteneği var. Sistemimiz ona kaleye yaklaşma özgürlüğü tanıyor. Dar alanlarda, ne zaman ekstra dokunuş yapması gerektiğini biliyor. Topla ve topsuz iki yönlü oyununu geliştirmesi gerekiyor, ama o üst düzey bir oyuncu" dedi.

La Gazetta della Sport maç haberinde Kenan'la ilgili, "Kenan Yıldız her zamanki gibi en iyi halinde, ayrıca Juve'nin ihtiyaç duyduğu her şeye sahip. Bir 10 numara, bir kanat oyuncusu ama aynı zamanda bir santrfor, çünkü 9 numaralar kötü oynadığında o orada" denildi.

Tuttosport ise maç için "Kenan Yıldız, Juve'yi ligde de sırtladı" başlığını kullanırken Kenan'ın performansı hakkında şu ifadeler kullanıldı:

"Kenan Yıldız büyülemeye devam ediyor. Cagliari'ye karşı her zamanki şovunu sergiledi, belirleyici iki gol attı ve Juventus'un itici gücü olduğunu bir kez daha kanıtladı. Bir başka etkileyici performans.”

Bir diğer İtalyan sport gazetesi Corriere dello Sport da Kenan Yıldız'dan övgüyle bahsetti:

"Kenan Yıldız, Cagliari'yi iki golle devirdi. Juve ligde galibiyet serisine geri döndü."

Sky Sports İtalya ise genç futbolcunun gollerine ön plana çıkararak, "Kenan Yıldız'ın Cagliari'ye karşı attığı iki gol de görülmeye değer" ifadeleri kullanıldı.

DEL PİERO'YA AİT KULÜP REKORUNU KIRDI

Kenan Yıldız, Cagliari karşısında kaydettiği gollerle Juventus'un efsane ismi ve idolü Alessandro Del Piero'ya ait kulüp rekorunu kırdı. Kenan, Del Piero'yu geride bırakıp kulüp tarihinde 20 gol barajına ulaşan en genç oyuncu oldu.

Milli futbolcu ayrıca Juventus formasıyla 21 yaşına girmeden Serie A'da en çok gol atan futbolcular listesinde Pietro Anastasi'yi geride bırakıp 7. sırada yerleşti.

Maçın ardından konuşan Kenan Yıldız şunları söyledi, “Spalletti bana kendimi özgür hissetmemi ve istediğim gibi oynamamı sağlıyor. Taraftarların tezahüratlarından dolayı çok mutluyum, her zaman bizim için yüzde 100'lerini veriyorlar. Del Piero'nun rekoru mu? İstatistiklere bakmıyorum, iyi oynamak istiyorum.”